Qué mueve a los hondureños: las pasiones que van del estadio al ring y más allá

​​​​​Hay países que se explican por sus monumentos o por sus paisajes y hay países que se explican por lo que los hace gritar, y Honduras pertenece sin ninguna duda al segundo grupo porque es un lugar donde la identidad se construye desde las gradas de un estadio lleno un domingo por la tarde y desde la mesa de un comedor donde una baleada con todo resuelve cualquier discusión familiar y desde la plaza pública donde alguien instaló un proyector para pasar una película gratis mientras los vecinos acercan sillas de plástico como si fuera la cosa más natural del mundo. La pasión del hondureño no es una abstracción ni un eslogan turístico sino algo que se manifiesta en costumbres concretas que van desde madrugar para ver una pelea de boxeo en Nueva York hasta recorrer medio país para llegar a la Feria Juniana de San Pedro Sula o defender con argumentos interminables que la baleada de La Ceiba es superior a la de Tegucigalpa o viceversa. Y esa pasión se ramifica hacia terrenos que uno no siempre asocia con un país centroamericano porque algunos hondureños aprovechan la experiencia de asiabet8888.com para no solo disfrutar de los mejores slots, sino para acercarse al mundo de las apuestas deportivas que cada vez ganan más adeptos entre quienes buscan vivir el deporte desde un lugar distinto al de la tribuna o el televisor. Lo cierto es que Honduras tiene tantas formas de emocionarse como regiones y culturas conviven dentro de sus fronteras, y entender esas pasiones es entender al país entero.

El fútbol como religión que se hereda sin necesidad de bautismo

En Honduras no hace falta que nadie te explique de qué equipo sos porque eso se define antes de que aprendas a leer, generalmente por herencia paterna o por la geografía que te tocó al nacer, y una vez que te declarás de Olimpia o de Motagua o de Marathón o de Real España eso ya no cambia ni aunque te mudes al otro lado del planeta. La rivalidad entre Olimpia y Motagua en Tegucigalpa y entre Marathón y Real España en San Pedro Sula es el motor emocional de la Liga Nacional que cada semestre moviliza a millones de personas entre los que van al estadio y los que se juntan en comedores y pulperías a ver los partidos por televisión con el volumen al máximo y las opiniones al mismo nivel. El clásico capitalino paraliza la ciudad entera y genera conversaciones que duran semanas antes y después del partido porque en Honduras el fútbol no es solo un deporte sino el idioma común que conecta al taxista con el empresario y al niño de colonia con el profesional de oficina. Y después está la Selección Nacional que es otra cosa completamente distinta porque cuando juega la H desaparecen las rivalidades de club y el país entero se convierte en un solo bloque que grita desde Choluteca hasta Roatán, algo que se vio en cada eliminatoria mundialista y en cada Copa Oro donde la Bicolor ha protagonizado noches épicas que la afición recuerda con una precisión casi religiosa incluyendo los nombres de los jugadores que atajaron penales decisivos y los que metieron goles de último minuto que hicieron saltar a familias enteras del sofá.

El boxeo y el orgullo de ver la bandera en el escenario más grande del mundo