Los deportistas hondureños y sus rutinas para fortalecer la mente

Si eres un atleta aficionado o, por el contrario, quieres llegar a la élite, pero eres solo un joven en etapa de desarrollo, hay diversos estudios que han dejado una especie de guía que te puede ser de utilidad para que desarrolles tu camino deportivo de la mejor manera: <br />◉ Realiza al menos 5 minutos de respiración consciente antes de empezar cualquier entrenamiento de alta intensidad. <br />◉ Visualiza jugadas o momentos clave del contexto deportivo en el que te desempeñas. <br />◉ Practica actividades o juega títulos estratégicos para estimular tu mente. <br />◉ Escribe un diario o un blog (también puedes hacer vlogs) sobre tu progreso deportivo. <br />◉ Busca apoyo profesional si experimentas ansiedad o bloqueo mental Todas estas recomendaciones te toman unos pocos minutos al día, pero puedes tener la certeza de que tienen un impacto significativo en el rendimiento deportivo, como lo han demostrado nuestros atletas.