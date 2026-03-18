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Más de 1,500 jóvenes competirán en la octava edición de los Juegos de la Juventud de UNITEC

La octava edición de los Juegos de la Juventud reunirá a estudiantes de Tegucigalpa y San Pedro Sula, con el objetivo de fortalecer el liderazgo juvenil a través del deporte y la convivencia entre estudiantes

  • Más de 1,500 jóvenes competirán en la octava edición de los Juegos de la Juventud de UNITEC

    Autoridades académicas y organizadores del evento durante la conferencia de anuncio del evento deportivo que promueve el talento, la disciplina y el trabajo en equipo entre estudiantes.

     Fotos: Emilio Flores
2026-03-18

Tegucigalpa, Honduras. La Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) anunció la octava edición de los Juegos de la Juventud, una de las competencias intercolegiales más destacadas del país, que este año reunirá a más de 1,500 estudiantes de entre 14 y 18 años, provenientes de 54 colegios bilingües de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
La misma tiene como propósito seguir impulsando espacios que fomenten el talento, el bienestar y la integración entre estudiantes.

El evento, que integra disciplinas como natación, voleibol, baloncesto, ajedrez, fútbol 7 y porristas, se proyecta como una experiencia que va más allá de la competencia deportiva, al promover la convivencia, el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades clave para la vida.

Rosalpina Rodríguez, presidente Ejecutiva de UNITEC, durante su participación en el evento.

Rosalpina Rodríguez, presidente Ejecutiva de UNITEC, durante su participación en el evento.

Deporte que transforma

“En UNITEC creemos en el enorme potencial de la juventud hondureña. Los Juegos de la Juventud representan una oportunidad para que los estudiantes no solo demuestren sus habilidades deportivas, sino también para que vivan una experiencia que fortalezca su confianza, su liderazgo y su sentido de comunidad”, expresó Lesbia Rovelo, vicepresidente de Admisiones de UNITEC.

La iniciativa responde a una visión educativa que busca complementar la formación académica con experiencias que contribuyan al desarrollo integral de los jóvenes. En este contexto, el deporte se posiciona como una herramienta para fomentar valores como la disciplina, la perseverancia y el respeto.

Lesbia Rovelo, vicepresidente de Admisiones de UNITEC.

Lesbia Rovelo, vicepresidente de Admisiones de UNITEC.

Desde la experiencia institucional, estos espacios también permiten a los estudiantes enfrentarse a desafíos reales en un entorno formativo. “Perder no es fácil; sin embargo, un deportista aprende a levantarse de cada derrota”, señaló Rovelo, al destacar el valor de la resiliencia y el aprendizaje continuo en este tipo de competencias.

Asimismo, subrayó la importancia del trabajo colectivo dentro de las disciplinas deportivas. “No hay resultados individuales, es un resultado colectivo”, afirmó, al referirse al impacto del deporte en la construcción de liderazgo y habilidades sociales.

Los Juegos de la Juventud consolidan un espacio de convivencia y aprendizaje.

Los Juegos de la Juventud consolidan un espacio de convivencia y aprendizaje.

Siete años de trayectoria

Con siete años de trayectoria, los Juegos de la Juventud han impactado a más de 8,500 estudiantes y más de 200 colegios, consolidándose como una de las principales plataformas intercolegiales del país. Para esta edición, la proyección supera los 10,000 jóvenes beneficiados de manera acumulada.

La universidad destaca que este tipo de iniciativas forman parte de su compromiso por generar espacios que contribuyan al bienestar físico y emocional de los estudiantes, así como a su preparación para los retos académicos y profesionales.

Jóvenes de 54 colegios compiten en distintas disciplinas deportivas a nivel nacional.

Jóvenes de 54 colegios compiten en distintas disciplinas deportivas a nivel nacional.

“El aprendizaje va más allá del aula... toda experiencia formativa es lo que nutre a cada estudiante”, agregó Rovelo, al enfatizar la importancia de equilibrar el desarrollo académico con actividades que fortalezcan el carácter y la toma de decisiones.

Más que un evento deportivo, los Juegos de la Juventud representan una plataforma de crecimiento personal donde los jóvenes pueden descubrir sus capacidades, fortalecer su confianza y construir relaciones que marcan su etapa formativa.

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