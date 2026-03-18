Más de 1,500 jóvenes competirán en la octava edición de los Juegos de la Juventud de UNITEC

Tegucigalpa, Honduras. La Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) anunció la octava edición de los Juegos de la Juventud, una de las competencias intercolegiales más destacadas del país, que este año reunirá a más de 1,500 estudiantes de entre 14 y 18 años, provenientes de 54 colegios bilingües de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

La misma tiene como propósito seguir impulsando espacios que fomenten el talento, el bienestar y la integración entre estudiantes. El evento, que integra disciplinas como natación, voleibol, baloncesto, ajedrez, fútbol 7 y porristas, se proyecta como una experiencia que va más allá de la competencia deportiva, al promover la convivencia, el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades clave para la vida.

Deporte que transforma

“En UNITEC creemos en el enorme potencial de la juventud hondureña. Los Juegos de la Juventud representan una oportunidad para que los estudiantes no solo demuestren sus habilidades deportivas, sino también para que vivan una experiencia que fortalezca su confianza, su liderazgo y su sentido de comunidad”, expresó Lesbia Rovelo, vicepresidente de Admisiones de UNITEC. La iniciativa responde a una visión educativa que busca complementar la formación académica con experiencias que contribuyan al desarrollo integral de los jóvenes. En este contexto, el deporte se posiciona como una herramienta para fomentar valores como la disciplina, la perseverancia y el respeto.

Desde la experiencia institucional, estos espacios también permiten a los estudiantes enfrentarse a desafíos reales en un entorno formativo. “Perder no es fácil; sin embargo, un deportista aprende a levantarse de cada derrota”, señaló Rovelo, al destacar el valor de la resiliencia y el aprendizaje continuo en este tipo de competencias. Asimismo, subrayó la importancia del trabajo colectivo dentro de las disciplinas deportivas. “No hay resultados individuales, es un resultado colectivo”, afirmó, al referirse al impacto del deporte en la construcción de liderazgo y habilidades sociales.

Siete años de trayectoria

Con siete años de trayectoria, los Juegos de la Juventud han impactado a más de 8,500 estudiantes y más de 200 colegios, consolidándose como una de las principales plataformas intercolegiales del país. Para esta edición, la proyección supera los 10,000 jóvenes beneficiados de manera acumulada. La universidad destaca que este tipo de iniciativas forman parte de su compromiso por generar espacios que contribuyan al bienestar físico y emocional de los estudiantes, así como a su preparación para los retos académicos y profesionales.