Más de 1,500 jóvenes competirán en la octava edición de los Juegos de la Juventud de UNITEC

Desde la experiencia institucional, estos espacios también permiten a los estudiantes enfrentarse a desafíos reales en un entorno formativo. “Perder no es fácil; sin embargo, un deportista aprende a levantarse de cada derrota”, señaló Rovelo, al destacar el valor de la resiliencia y el aprendizaje continuo en este tipo de competencias.Asimismo, subrayó la importancia del trabajo colectivo dentro de las disciplinas deportivas. “No hay resultados individuales, es un resultado colectivo”, afirmó, al referirse al impacto del deporte en la construcción de liderazgo y habilidades sociales.