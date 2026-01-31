Teófimo López vs Shakur Stevenson: ¿Canal y cuál es el costo para ver la pelea de boxeo ONLINE?

“Es una pelea fantástica. Puede ir para cualquier lado. Creo que hasta que alguien demuestre que puede superar a Shakur en el ring, es difícil elegir en su contra. Teófimo tiene que ser más astuto y boxeador que él, y no solo depender de su fuerza física. En su mejor noche, puede hacerlo. Esa es la frase que hay que recordar: no siempre es su mejor noche”."Creo que veremos al mejor Teófimo disponible, bien entrenado, en su mejor momento. Ya veremos si eso es suficiente para vencer a Shakur", dijo ArumAhora bien, esta pelea solo se podrá ver por un solo canal y sabiendo lo que ambos representan en el boxeo, el costo no es nada barato, eso sí, en comparación a un boleto para poder a entrar al Madison Square Garden, sí, ya que subieron hasta más de tres mil dólares.