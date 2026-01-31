Teófimo López vs Shakur Stevenson EN VIVO: Se vive el ambiente en el Madison Square Garden en New York

El icónico Madison Square Garden será escenario hoy de un choque que podría definir la próxima era del boxeo mundial: <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/notodoesfutbol/cara-cara-teofimo-lopez-shakur-stevenson-pasan-pesaje-batalla-quedo-lista-EI29127773" target="_blank">Teófimo López</a></b> defenderá su título del peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, The Ring ante el invicto<b> Shakur Stevenson</b>, en una pelea que ha encendido la emoción entre fanáticos y expertos por igual.<b>DIEZ está presente y el periodista Eduardo Solano</b> se encuentra en el escenario del combate que une a dos de los grandes talentos del boxeo de la última década.