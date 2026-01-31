Teófimo López vs Shakur Stevenson EN VIVO: Se vive el ambiente en el Madison Square Garden en New York

DIEZ está presente y el periodista Eduardo Solano se encuentra en el escenario del combate que une a dos de los grandes talentos del boxeo de la última década.

El icónico Madison Square Garden será escenario hoy de un choque que podría definir la próxima era del boxeo mundial: Teófimo López defenderá su título del peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, The Ring ante el invicto Shakur Stevenson , en una pelea que ha encendido la emoción entre fanáticos y expertos por igual.

La velada, estelar de la cartelera The Ring VI, convoca la atención no solo por los títulos en juego, sino porque ambos boxeadores llegan con credenciales sobresalientes.

Teófimo López, de origen hondureño, es un campeón explosivo con poder de nocaut, mientras que Shakur Stevenson, técnico y estratégico, busca convertirse en campeón mundial en cuatro divisiones diferentes.

El ambiente alrededor del combate ha estado marcado por la tensión y la controversia. Durante conferencias de prensa y ruedas mediáticas, han surgido declaraciones duras entre los equipos y protagonistas, elevando las expectativas y la rivalidad fuera del ring.

Incluso en la ceremonia del pesaje oficial, ambos púgiles cumplieron sin contratiempos (López con 139.6 libras y Stevenson con 138.6), y manifestaron su determinación frente a frente. López expresó su orgullo por sus raíces latinas, mientras Stevenson aseguró que demostrará que es “el mejor boxeador del mundo”.

Sobre el cuadrilátero, el duelo promete ser un enfrentamiento de estilos marcados: López busca imponer presión y potencia, con su agresivo estilo típico de intercambio, mientras que Stevenson confía en su boxeo cerebral, manejo de la distancia y precisión técnica. Esta combinación ha alimentado el debate entre analistas sobre cómo se desarrollará cada asalto.

Expertos y aficionados han tomado posiciones encontradas, con predicciones que van desde un dominante Stevenson por decisión hasta escenarios en los que López sorprende con potencia en el tramo final.

Para López, retener su cinturón significa consolidarse como uno de los nombres más poderosos del boxeo actual y, potencialmente, acercarse a futuros enfrentamientos de alto perfil. Para Stevenson, la victoria representa la posibilidad de ingresar a un selecto grupo de campeones en múltiples categorías y aumentar su legado técnico.

La batalla en el ring comienza esta noche, la velada comienza alrededor de las 7 de la noche, pero el impacto de este combate —tanto por la calidad de los protagonistas como por la narrativa que lo rodea— ya se siente en el mundo del deporte. ¿Quién se llevará la gloria en el Garden? El answer empezará a escribirse apenas suene la campana inicial.