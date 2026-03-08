Fórmula 1: el británico George Russell impone el dominio de Mercedes y arrasa en Australia

Por su parte, <b>Fernando Alonso </b>apuraba su habitual ‘milagro’ tras apagarse las luces de arranque y alcanzaba la décima plaza, algo inaudito para todos los problemas que arrastra su <b>Aston Martin</b> con la unidad de potencia, mientras que <b>Carlos Sainz</b> arrancaba décimosegundo.A partir de ahí, y con el nuevo axioma del ahorro de energía, <b>Leclerc </b>y <b>Russell </b>no dejaban de adelantarse vuelta tras vuelta mientras <b>Hamilton </b>trataba de hacer la goma entre ellos, un escenario atípico para lo que estaban acostumbrados los pilotos en los últimos años.De hecho, en un adelanto errático de <b>George </b>sobre el monegasco permitió a <b>Hamilton </b>engancharse de lleno a los dos líderes de carrera en la novena vuelta, a la vez que <b>Antonelli </b>recuperaba la cuarta posición y acortaba distancias.En paralelo, la zona intermedia se volvía un avispero y <b>Alonso </b>no dejaba de perder posiciones con el consabido hándicap del motor, pasando de la 10ª a la 16ª posición mientras <b>Sainz </b>era 14º.