Fórmula 1: Las 12 nuevas reglas y cambios para entender este 2026 en la F1

El doble campeón mundial asturiano (2005 y 2006), con 32 victorias, una de ellas en Australia, y 106 podios -que, después de batir hace decenios todos los de precocidad, a los 44 mejora los récords de veteranía-, cuenta con el estelar ingeniero inglés Adrian Newey como principal responsable del diseño del nuevo AMR26, cuyo 'parto' se ha complicado con todo tipo de problemas.Ni siquiera con el mejor 'guru' al frente, en la factoría de Silverstone han podido esquivar los obstáculos que implica arrancar año con un motor diferente (Honda), así como con nueva caja de cambios y la suspensión trasera de construcción propia (prácticamente toda la parte posterior del coche), cuando hasta el año pasado todo ello se adquiría en Mercedes.Con muchísimas vueltas menos que las que dieron la mayoría de los rivales, el enésimo problema a resolver en los coches verdes es el de las superlativas vibraciones que genera el motor nipón. Aunque se ha perdido mucho tiempo, y el tiempo en la F1 -mucho más en una temporada como ésta- es oro, la mejor noticia para el genial piloto asturiano y su compañero, el canadiense Lance Stroll, es que el coche con el que rodarán este fin de semana en Melbourne no será el definitivo.Sainz, de 31 años -con cuatro triunfos (uno en 'Down Under') y 29 podios en la división de honor, en la que afronta su duodécima temporada, la segunda en Williams-, tampoco empezó bien y la escudería de Grove, que no pasó inicialmente el 'crash test' y ni siquiera rodó en los primeros test de Montmeló, afronta bastantes inconvenientes para redistribuir kilos en el chasis de un FW48 que también conducirá el tailandés Alex Albon. Desde el año pasado, compañero de equipo del talentoso piloto madrileño.El argentino Franco Colapinto, de 22 años, 'retornado' el pasado sin excesivo éxito a la Fórmula Uno, sí aspira a buscar puntos esta vez con el Alpine, en una temporada que marca el regreso a la categoría reina de Sergio Pérez, el mejor piloto de la historia de México, subcampeón mundial hace tres años.'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), formará pareja en Cadillac -nuevo equipo, el undécimo, en parrilla, que eleva a 22 los pilotos participantes- con otro subcampeón del mundo, el finlandés Valtteri Bottas, un año mayor que él.El joven británico-sueco Arvid Linblad, de 18 años, que correrá en Racing Bulls (ex Alpha Tauri, antigua Toro Rosso) será el único debutante en una temporada en la que entra en juego la alemana Audi, que -de nuevo con el veterano alemán Nico Hülkenberg y el joven brasileño Gabriel Bortoletto al volante- asume la estructura de lo que era Sauber.Este viernes (madrugada del jueves al viernes en horario europeo) arrancarán los primeros entrenamientos libres de un Mundial -con seis fines de semana con formato sprint, el primero de ellos el siguiente, en China- sin DRS, pero con un nuevo botón 'push to pass' que libera energía recargada y que se podrá usar en ciertas partes de cada pista. Lo harán en el circuito semi-urbano de Albert Park, de 5.278 metros, con 14 curvas (cinco de ellas a la izquierda) y en el que, en seco, se rodará con los neumáticos de la gama de compuestos más blanda; es decir: los C3 (duros, reconocibles por la raya blanca), los C4 (medios, raya amarilla) y los C5 (blandos, roja).Los ensayos se completarán el sábado, horas antes de la calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical, prevista a 58 vueltas para completar un recorrido de 306,1 kilómetros. Para la que se admiten apuestas: recomendando, eso sí, que el montante no sea demasiado elevado.