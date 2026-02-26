Mauricio Dubón sobre su rol de campocorto en Bravos: "Aprendí a jugar en diferentes posiciones en Grandes Ligas por necesidad"

El pelotero hondureño, Mauricio Dubón, reveló lo que está viviendo en la franquicia de los Bravos de Atlanta, equipo con el que está destacando como parador en corto, posición en la que inició a jugar y la conoce a la perfección.El Sampedrano explicó que lleva el beisbol en la sangre y a pesar de que viene de un país futbolero como Honduras, siempre fue aficionado de los Bravos, equipo al que miraba cuando era niño, y ahora defenderá la camisa en su primera temporada.Dubón está jugando de titular en el campo corto de Bravos en estos entrenamientos y partidos de pretemporada; está mostrando buen nivel lo que le está dando la oportunidad para ser el estelar en el día que arranquen las Grandes Ligas.<b>LA ENTREVISTA</b><b>Mauricio, obviamente supiste en noviembre que llegarías a los Braves. ¿Cuál fue tu reacción cuando te cambiaron de equipo?</b><br />Estaba feliz por eso, ¿sabes? Es un buen equipo, un equipo campeón, y eso es lo que uno quiere cuando lo cambian de equipo. Uno quiere seguir mejorando. Entonces, cuando recibes esa llamada, ¿de inmediato revisas el roster para ver cómo podrías encajar? Sabemos que hay muchos jugadores de cuadro en Houston ahora, así que imagino que esa parte fue bienvenida. <b>¿Cuánto analizaste lo que estaba pasando con los Braves y especialmente con el roster?</b><br />Fue interesante. Con la situación en Houston yo sabía que algo iba a pasar, así que estaba contento de que los Braves me eligieran. Es una organización histórica y me querían, así que estoy muy feliz por eso.<b>Tenemos aquí tu currículum en pantalla: dos Guantes de Oro como utility, números defensivos muy altos. Has jugado prácticamente en todas partes. ¿Qué tan cómodo estás en el campocorto?</b><br />Muy cómodo. Crecí como campocorto en ligas menores. He jugado shortstop toda mi vida. Aprendí a jugar en diferentes posiciones en Grandes Ligas por necesidad, pero mi posición principal es el campocorto. Lo disfruto mucho. No pienso demasiado, solo salgo a divertirme.