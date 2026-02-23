No Todo es Futbol

Mayweather y Pacquiao volverán a enfrentarse: cuándo y dónde se disputará esta revancha histórica

Floyd Mayweather y Manny Pacquiao acordaron una revancha de su histórico combate de 2015.

Los boxeadores Manny Pacquiao y Floyd Mayweather volverán a enfrentarse sobre un ring el próximo 19 de septiembre en Las Vegas (Estados Unidos), once años después del histórico combate ganado por el luchador estadounidense.

Mayweather ganó por decisión unánime tras doce asaltos, en la que fue catalogado como 'la pelea del siglo', pero Paquiao siempre ha dicho que combatió con molestias físicas en un hombro.

La pelea del 19 de septiembre será retransmitida por Netflix, que en un comunicado aseguró que "hay asuntos pendientes -y mucha rivalidad- entre dos de los mejores boxeadores de todos los tiempos".

'Money' Mayweather, que cumplirá 49 años el próximo 24 de febrero, anunció la semana pasada su vuelta al boxeo después de un evento de exhibición contra Mike Tyson, previsto para el 25 de abril.

"Ya peleé y vencí a Manny una vez. Esta vez el resultado será el mismo", afirmó Mayweather en el comunicado de Netflix.

Para Pacquiao, de 47 años, será la oportunidad para una esperada redención: "Han pasado once años desde que Floyd y yo le dimos al mundo lo que sigue siendo la mayor pelea de la historia del boxeo. Los aficionados han esperado suficiente. Se merecen esta revancha".

