La pelea del año en la NBA: puñetazos y cuatro expulsados en la victoria de Pistons sobre los Hornets

Impulsados por su afición, los <b>Hornets </b>estuvieron cerca de lograr una gesta remontando el partido: se pusieron 100-104 con más de un minuto por jugarse, pero los <b>Pistons </b>lograron sobrevivir al infierno en que se había convertido el encuentro.Los <b>Hornets </b>(25-29) vieron así finiquitada su mejor racha en 25 años, con nueve victorias consecutivas, a solo una de las 10 que marcan el récord de la franquicia.<b>Cade Cunningham</b> estuvo cerca del triple-doble liderando a <b>Detroit </b>con 33 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias. <b>Duncan Robinson </b>aportó 18 puntos, mientras que <b>Duren </b>llevaba 15 antes de ser expulsado.Por parte de los <b>Hornets</b>, <b>Brandon Miller</b> terminó con 24 puntos y <b>LaMelo Ball</b> anotó 20, los mismos que<b> Kon Knueppel</b>.