¡Ya son 23! La lista de atletas hondureños clasificados a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

<b>Baloncesto 3X3: </b> Nelly Rápalo, Tirsa García, Ankara Reichle y Giulianna Guerrero.<b>Ajedrez</b>: Carolina Torres y Valeria Viana.<b>Natación:</b> Gabriel Martínez y Diego Dulieu.<b>Atletismo: </b>Winston Campbell y Prizilia Suazo.<b>Ciclismo:</b> Luis López.<b>Halterofilia:</b> Jorge Hernández, Axel Pavón y Sofía Alemán.<b>Lucha grecorromana: </b>Gino Ávila, Ariel Alonso y Kevin Mejía.<b>Remo: </b>Elian Ávila.<b>Sambo Sport:</b> Ricardo Paz Paz y Ariel Alfonso.<b>Taekwondo</b>: Dereck Midence y Mayra Cartagena.<b>Tenis: </b>Natalie Espinal.