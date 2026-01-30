Cara a cara: Teófimo López y Shakur Stevenson pasan del pesaje y la batalla quedó lista

Este viernes 30 de enero se realizó el pasaje oficial de la pelea boxística que realizarán este sábado 31 de enero en el prestigioso Madison Square Garden de la ciudad de New York, Estados Unidos, Teófimo López y Shakur Stevenson. El corresponsal de DIEZ, Eduardo Solano, estuvo presente. El boxeo mundial se paraliza ante el enfrentamiento que enfrenta dos filosofías opuestas sobre el ring. El hondureño Teófimo “The Takeover” López y el estadounidense Shakur Stevenson en pleno prime de sus carreras, representan un choque de estilos que promete marcar época: la explosividad y el poder frente a la técnica y la inteligencia táctica.

Teófimo López llegó con mucho ritmo, bailando al lado de su padre y su peso dio 139.6 libras y Shakur Stevenson, 138.6 lbs. El hondureño defenderá sus títulos de Ring y de la Organización Mundial de Boxeo, OMB, contra el rey de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo, CMB. López, campeón mundial superligero de la OMB, llega respaldado por un historial de grandes noches. Con 20 victorias en 21 combates y 13 nocauts, ha demostrado que sabe brillar en escenarios de máxima presión. Su consagración ante Vasiliy Lomachenko y su reciente triunfo frente a Josh Taylor lo posicionan como uno de los boxeadores más peligrosos libra por libra. López es agresivo, explosivo y con una capacidad notable para cambiar el rumbo de una pelea con un solo golpe.