Cara a cara: Teófimo López y Shakur Stevenson pasan del pesaje y la batalla quedó lista

Teófimo López llegó con mucho ritmo, bailando al lado de su padre y su peso dio 139.6 libras y Shakur Stevenson, 138.6 lbs. El hondureño defenderá sus títulos de Ring y de la Organización Mundial de Boxeo, OMB, contra el rey de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo, CMB.López, <b>campeón mundial superligero de la OMB,</b> llega respaldado por un historial de grandes noches. Con 20 victorias en 21 combates y 13 nocauts, ha demostrado que sabe brillar en escenarios de máxima presión.Su consagración ante <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/notodoesfutbol/sangre-sudor-lagrimas-el-documental-de-espn-sobre-la-pelea-entre-teofimo-lopez-y-lomachenko-AKDZ1414620" target="_blank">Vasiliy Lomachenko</a></b> y su reciente triunfo frente a Josh Taylor lo posicionan como uno de los boxeadores más peligrosos libra por libra. López es agresivo, explosivo y con una capacidad notable para cambiar el rumbo de una pelea con un solo golpe.