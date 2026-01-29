Teófimo López en exclusiva antes de pelear contra Shakur Stevenson: "Al final del combate me veo como el mejor del mundo"

El boxeo arranca el 2026 con su primer gran enfrentamiento este fin de semana: el campeón de peso wélter junior, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/notodoesfutbol/teofimo-lopez-padre-lo-advierte-previo-a-la-pelea-shakur-stevenson-hay-senales-que-tienen-miedo-PC29096119" target="_blank">el hondureño Teófimo López</a></b>, defenderá sus títulos de Ring y de la Organización Mundial de Boxeo, OMB, contra el rey de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/notodoesfutbol/shakur-stevenson-vs-teofimo-lopez-hora-transmision-canal-fecha-2026-FM29077406" target="_blank">Shakur Stevenson</a></b>, este sábado 31 de enero de 2026 en The Ring 6, dentro del icónico Madison Square Garden de Nueva York.<b>Teófimo López recibió en exclusiva a DIEZ</b> luego de la conferencia oficial, el potencial es igualmente enorme para el catracho: posibles superpeleas con Devin Haney, Ryan García, Gervonta Davis, o incluso un combate de gran éxito con Terrence Crawford si "Bud" reconsidera su retiro.