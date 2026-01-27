Teófimo López padre lo advierte previo a la pelea Shakur Stevenson: "Hay señales que tienen miedo"

<b>Nueva York</b> volverá a convertirse en el epicentro del boxeo mundial con una pelea que promete marcar el inicio del año. <b>Shakur Stevenson y Teófimo López</b> se enfrentarán en un duelo de alto calibre, en el que estará en juego un campeonato mundial y el dominio de la división superligero.Se trata de la primera gran pelea del año, con dos estilos contrastantes y dos nombres consolidados entre la élite del boxeo. López pondrá en juego su cinturón mundial, mientras que Stevenson buscará mantener su invicto y dar un golpe definitivo en su carrera profesional.