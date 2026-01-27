Teófimo López padre lo advierte previo a la pelea Shakur Stevenson: "Hay señales que tienen miedo"

Se trata de la primera gran pelea del año, con dos estilos contrastantes y dos nombres consolidados entre la élite del boxeo. López pondrá en juego su cinturón mundial, mientras que Stevenson buscará mantener su invicto y dar un golpe definitivo en su carrera profesional.

Nueva York volverá a convertirse en el epicentro del boxeo mundial con una pelea que promete marcar el inicio del año. Shakur Stevenson y Teófimo López se enfrentarán en un duelo de alto calibre, en el que estará en juego un campeonato mundial y el dominio de la división superligero.

En la previa de la pelea, Teófimo López, padre, sale al paso y explica los detalles de la preparación que ha tenido su hijo.

"La preparación ya se hizo, ahora viene lo fácil que es descansar todo la semana y el sábado se viene la pelea. Mi hijo está fuerte y será una pelea espectacular".

Y agregó: "Es una de las peleas más grandes, después en mayo se hará otra y ya saben que tienen a mi hijo como el perdedor, pero Teófimo nunca pierde y vamos para adelante".

Sobre las condiciones y la forma de pelea que tiene Shakur Stevenson, Teófimo López fue bien claro en el análisis que se ha hecho.

"Corre mucho y estamos preparados para eso, haremos una pelea bien técnica y es una pelea que no creo que dure los 12 rounds, pero veremos que pasa. Mi hijo está preparado por más de cuatro meses, es la pelea del años 2026".

Más allá que se ve de menos en las apuestas previas a la pelea, Teófimo padre sabe que este es un ingrediente extra que motiva más a su hijo.

"Siempre que está en pelea así a él le encanta. Hay señales que tienen miedo y que se unan para entrenar (rival). Lo único que sé es que Teófimo está listo".

La pelea Shakur Stevenson vs Teófimo López se disputará el próximo sábado 31 de enero en Nueva York, como parte del evento The Ring VI, que se celebrará en el icónico Madison Square Garden. El combate podrá verse a través de DAZN en formato PPV desde las 17:00 horas, con una cartelera que incluye duelos destacados como Keyshawn Davis vs Jamaine Ortiz, Bruce Carrington vs Carlos Castro por el título pluma del WBC y Carlos Adames vs Justin Williams por el campeonato medio.

