¡Se mantiene Condepor! Nasry Asfura juramenta a las nuevas autoridades para el periodo 2026-2030

El inicio del nuevo Gobierno de Nasry “Tito” Asfura abre un periodo de definiciones clave para varias instituciones del Estado, entre ellas la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR). Desde el arranque de la administración, el deporte nacional quedó en el centro del debate ante los anuncios de revisión institucional, austeridad y reorganización del aparato público, lo que generó dudas sobre el futuro inmediato de esta entidad que ha tenido un papel protagónico en los últimos años.

CONDEPOR entra en esta nueva etapa bajo un proceso de transición y reestructuración, en el que el gobierno ha dejado claro que se evaluarán sus funciones, programas, y alcance. La intención es evitar duplicidad de labores con otras dependencias del estado y optimizar el uso de los recursos públicos, aunque esto no implica, al menos por ahora, la desaparición de la institución. El reto principal será mantener los proyectos deportivos en marcha sin afectar el desarrollo del deporte comunitario, escolar y federado.