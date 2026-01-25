No Todo es Futbol

Super Bowl 2026: estos son los equipos clasificados, día, hora y dónde ver EN VIVO la gran final de la NFL

Los dos mejores equipos se enfrentarán en un duelo directo por el título de la NFL, llamado el Super Bowl.

    El Super Bowl 2026 ya está listo: New England Patriots y los Seattle Seahawks son los equipos clasificados.
2026-01-25

Los Seattle Seahawks se impusieron este domingo por 31-27 a Los Ángeles Rams en el estadio Lumen Field de Seattle, con una actuación estelar del mariscal de campo Sam Darnold, y se clasificaron para el Súper Bowl del próximo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, en el que se medirán con los New England Patriots.

Sam Darnold disputó el mejor partido de su carrera y lanzó para 346 yardas, con tres pases de anotación, para dar a los Seahawks el billete para su primer Súper Bowl en diez años.

Se enfrentarán, de nuevo, a los New England Patriots de Drake Maye, que este mismo domingo doblegaron 10-7 a los Denver Broncos, en una revancha del Súper Bowl de 2015.

Día grande en Seattle

Fue una gran noche de fútbol americano en el Lumen Field de Seattle. Un cruce entre dos potencias del Oeste de la NFC del que salieron ganadores los Seahawks, el mejor equipo de la temporada regular, pese a la extraordinaria actuación del 'QB' Matthew Stafford en los Rams.

Darnold había sido interceptado seis veces en los dos partidos contra los Rams en la temporada regular, pero este domingo firmó un partido estelar. Pese a convivir con un problema en los abdominales, el mariscal de campo de Seattle conectó 25 de sus 36 pases y entregó tres pases de 'TD'.

Los Seahawks, la mejor defensa de la NFL, necesitaron la brillante actuación de Darnold para imponerse a los Rams, en los que Stafford sumó 374 yardas aéreas (22 de 35 en pases) y entregó tres pases de anotación.

Los Rams estaban contra las cuerdas, pero consiguieron volver a meterse en el partido. Gracias a la conexión entre Stafford y Davante Adams para el TD del 24-20 y, tras el TD del 31-20 de Cooper Kupp para Seattle, a una ingenuidad de los locales.

En un cuarto down de los Rams, Riq Woolen provocó a sus rivales para celebrar su jugada defensiva y provocó una penalidad de 15 yardas para los Seahawks.

Fue un momento potencialmente clave del partido. Porque los Rams recuperaron el balón con un primer down y Stafford castigó a Seattle con una línea espectacular de 34 yardas para Puka Nacua para el 27-31.

Los Rams también tuvieron la posesión para completar la remontada. Stafford salvó a la carrera un cuarto down y una yarda por recorrer, pero no pudo conectar el pase de anotación en el cuarto down y cuatro siguiente.

Se salvó Seattle y un primer down trascendental conseguido por Cooper Kupp en el tramo final abrió las puertas del Súper Bowl para los Seahawks.

El Super Bowl LX 2026 enfrentará a los New England Patriots y los Seattle Seahawks en el duelo por el título de la NFL. El gran juego está programado para el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El partido arrancará a las 5:30 p.m. hora de Honduras y se podrá ver EN VIVO por ESPN y otros canales que transmiten la NFL en Latinoamérica, con opciones también vía streaming para seguirlo desde dispositivos móviles o televisión conectada.

