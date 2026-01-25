Super Bowl 2026: se confirma el primer clasificado a la Gran Final tras derrotar a los Broncos bajo una tormenta de nieve

Los New England Patriots vencieron este domingo a los Denver Broncos por 7-10 y sellaron el pase a su duodécimo Super Bowl en un partido marcado por una intensa tormenta de nieve que prácticamente anuló el juego en la segunda mitad.Los Patriots nunca habían ganado una eliminatoria en Denver. Los Broncos habían logrado la victoria en los cuatro precedentes, incluidas las finales de conferencia de las temporadas 2013 y 2015.Pero la tormenta que irrumpió en un partido que había empezado con sol y excelentes condiciones, sumado al obstáculo para los Broncos de jugar con un mariscal de campo sin experiencia ni ritmo, hizo que este domingo los Patriots cambiaran la historia.