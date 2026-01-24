Polémica en el Australian Open: Djokovic tuvo un problema con un recogepelotas y toman decisión final ¿descalificado?

El periódico británico Daily Mail planteó la chance de descalificación que transitó Nole: “Novak Djokovic lanza una pelota a una recogepelotas en el Abierto de Australia: el diez veces campeón, a punto de ser descalificado tras perder los nervios”.Otro diario inglés, Express, también señaló: “Novak Djokovic se vio obligado a disculparse con una recogepelotas tras fallarle por poco durante su enfrentamiento de tercera ronda contra Botic van de Zandschulp. El serbio lanzó un tiro desviado hacia la izquierda de la pista después de que el revés del holandés fuera cantado fuera de lugar durante el deuce del segundo set, cuando el jugador de 30 años perseguía la ventaja de Djokovic”.Por su parte, el medio británico The Telegraph advirtió: “Si la pelota hubiera hecho contacto, el 10 veces campeón habría sido descalificado del Abierto de Australia”. El diario inglés agregó: “La recogepelotas se agachó y evitó el contacto, pero si la pelota hubiera estado unos centímetros más abajo y