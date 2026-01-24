No Todo es Futbol

Polémica en el Australian Open: Djokovic tuvo un problema con un recogepelotas y toman decisión final ¿descalificado?

Djokovic se disculpa por el incidente con un recogepelotas: "No era necesario"

2026-01-24

El serbio Novak Djokovic pidió disculpas este sábado tras un incidente con un recogepelotas durante su partido en el Abierto de Australia, en un encuentro exigente que volvió a poner a prueba su resistencia.

"Me disculpo por eso, no era necesario. En el calor del momento... fui afortunado de seguir en pista y lo siento por causarle estrés al recogepelotas o a cualquiera", declaró el serbio en una rueda de prensa, en referencia a un pelotazo que estuvo cerca de impactar en el joven asistente de pista, situación casi le cuesta la descalificación en la tercera ronda del torneo

Más allá del episodio, Djokovic valoró positivamente su rendimiento en un duelo que describió como un "muy buen test". "Él estaba jugando agresivo y bien, y creo que me moví genial", afirmó. El campeón de 24 Grand Slams destacó que ha ganado ocho de nueve sets en el torneo y subrayó que se siente "tan bien como en mucho tiempo".

El serbio insistió en que no afronta los partidos con la mentalidad de reservar energía para rondas posteriores. "Intento no pensar en gestionar energía para más adelante. Creo que es importante dar lo máximo cada día para ganar al rival de ese día", explicó.

Djokovic también habló sobre la edad y su capacidad para seguir compitiendo al máximo nivel: "2n un buen día, cuando me siento bien física y mentalmente, sigo creyendo que puedo desafiar y vencer a cualquiera", aseguró. "Si no creyera eso, no estaría aquí, eso es seguro".

Recordó que la temporada pasada no fue ideal en los Gran Slams, pero confía en que el inicio de curso y el estado físico le permitan rendir mejor, "porque el cuerpo está más fresco", señaló.

Sobre su preparación, explicó que ha reducido la carga de entrenamientos entre partidos como parte de una estrategia para preservar energía.

"Cada día evaluamos qué es lo mejor: entrenar duro o ahorrar energía. Entrené fuerte los últimos meses y ahora es más importante no estresar el cuerpo innecesariamente", comentó.

Djokovic avanzó así con confianza en Melbourne, donde busca prolongar su legado y demostrar que, pese al paso del tiempo, sigue siendo una referencia absoluta del tenis mundial. En cuarta ronda, se medirá al checo Jakub Mensik, 18 del ránking ATP

LA PRENSA REACCIONÓ AL POLÉMICO ACTO DEL SERBIO

El periódico británico Daily Mail planteó la chance de descalificación que transitó Nole: “Novak Djokovic lanza una pelota a una recogepelotas en el Abierto de Australia: el diez veces campeón, a punto de ser descalificado tras perder los nervios”.

Otro diario inglés, Express, también señaló: “Novak Djokovic se vio obligado a disculparse con una recogepelotas tras fallarle por poco durante su enfrentamiento de tercera ronda contra Botic van de Zandschulp. El serbio lanzó un tiro desviado hacia la izquierda de la pista después de que el revés del holandés fuera cantado fuera de lugar durante el deuce del segundo set, cuando el jugador de 30 años perseguía la ventaja de Djokovic”.

Por su parte, el medio británico The Telegraph advirtió: “Si la pelota hubiera hecho contacto, el 10 veces campeón habría sido descalificado del Abierto de Australia”. El diario inglés agregó: “La recogepelotas se agachó y evitó el contacto, pero si la pelota hubiera estado unos centímetros más abajo y

