Djokovic por la historia y Alcaraz con presión: así se jugarán los octavos de final del Australian Open en ambas ramas

El noruego Casper Ruud fue el último en clasificarse a los octavos de final del Abierto de Australia 2026 tras vencer al croata Marin Cilic en la tercera ronda del cuadro masculino, en un duelo que se extendió por 3 horas y 4 minutos.

Ruud se impuso por 6-4, 6-4, 3-6 y 7-5 en un partido marcado por la intensidad desde el fondo de la pista y por los altibajos en el servicio de ambos jugadores. Con este resultado, Ruud confirma su condición de aspirante en el primer Grand Slam del año y continúa su camino en el torneo australiano, donde se enfrentará al estadounidense Ben Shelton en octavos de final.