Djokovic por la historia y Alcaraz con presión: así se jugarán los octavos de final del Australian Open en ambas ramas

Entre los varones, el italiano Jannik Sinner (2.º del ranking ATP), campeón de las dos últimas ediciones del Abierto de Australia, continúa en competencia luego de un exigente cruce en tercera ronda ante el estadounidense Eliot Spizzirri (85.º).Por su parte, el español Carlos Alcaraz (1.º) dejó en el camino al francés Corentin Moutet (37.º) y avanza con el objetivo de conquistar el único Grand Slam que aún no figura en su palmarés. En tanto, Novak Djokovic (3.º), máximo ganador del certamen con diez títulos, resolvió sin inconvenientes su compromiso frente al neerlandés Botic Van de Zandschulp.