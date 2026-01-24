No Todo es Futbol

Djokovic por la historia y Alcaraz con presión: así se jugarán los octavos de final del Australian Open en ambas ramas

Australian Open 2026: así se jugarán los octavos de final con Alcaraz, Sinner y Djokovic en la pelea

2026-01-24

El noruego Casper Ruud fue el último en clasificarse a los octavos de final del Abierto de Australia 2026 tras vencer al croata Marin Cilic en la tercera ronda del cuadro masculino, en un duelo que se extendió por 3 horas y 4 minutos.

Ruud se impuso por 6-4, 6-4, 3-6 y 7-5 en un partido marcado por la intensidad desde el fondo de la pista y por los altibajos en el servicio de ambos jugadores. Con este resultado, Ruud confirma su condición de aspirante en el primer Grand Slam del año y continúa su camino en el torneo australiano, donde se enfrentará al estadounidense Ben Shelton en octavos de final.

Alcaraz, Sinner y Djokovic en la pelea

Entre los varones, el italiano Jannik Sinner (2.º del ranking ATP), campeón de las dos últimas ediciones del Abierto de Australia, continúa en competencia luego de un exigente cruce en tercera ronda ante el estadounidense Eliot Spizzirri (85.º).

Por su parte, el español Carlos Alcaraz (1.º) dejó en el camino al francés Corentin Moutet (37.º) y avanza con el objetivo de conquistar el único Grand Slam que aún no figura en su palmarés. En tanto, Novak Djokovic (3.º), máximo ganador del certamen con diez títulos, resolvió sin inconvenientes su compromiso frente al neerlandés Botic Van de Zandschulp.

RAMA FEMENINA

En el cuadro femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka, líder del ranking mundial, venció a la austríaca Anastasia Potapova (55.ª) y apunta a repetir las consagraciones logradas en 2023 y 2024. En la edición anterior cayó en la final ante Madison Keys (9.ª), quien esta vez eliminó a la checa Karolina Pliskova (1057.ª) y mantiene viva la ilusión de defender el título.

OCTAVOS DE FINAL DE AUSTRALIAN OPEN

RAMA MASCULINA

Carlos Alcaraz vs Tommy Paul

Alexander Bublik vs Álex de Miñaur

Alexander Zverev vs Francisco Cerúndolo

Daniil Medvedev vs Learner Tien

Lorenzo Musetti vs Taylor Fritz

Jakub Mensik vs Novak Djokovic

Ben Shelton vs Casper Ruud

Luciano Darderi vs Jannik Sinner

RAMA FEMENINA

Aryna Sabalenka vs Victoria Mboko

Yulia Putinseva vs Iva Jovic

Coco Gauff vs Karolina Muchova

Elina Svitolina vs Mirra Andreeva

Jessica Pegula vs Madison Keys

Xinyu Wang vs Amanda Anisimova

Elena Rybakina vs Elise Mertens

Maddison Inglis vs Iga Swiatek

