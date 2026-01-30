Djokovic manda a callar a todos tras clasificarse a la final del Australian Open ante Alcaraz: "No es ninguna sorpresa"

Novak Djokovic, de casi 39 años, cambió el guión del Abierto de Australia y de la historia reciente del tenis, un coto cerrado aparentemente para Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, al que desplazó de la final tras vencer en cinco sets (3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4).Djokovic, que no jugaba una final grande desde el 2023, acabó con el mano a mano entre el español y el italiano que habían disputado y repartido los últimos tres Grand Slam anteriores. El serbio, cuarto del mundo, se había estancado casi siempre en semifinales, batido por el transalpino, que le había tomado la medida. O eso parecía.Porque en los últimos partidos, el jugador de San Cándido, campeón en las dos últimas ediciones, había ganado cinco al de Belgrado. El undécimo enfrentamiento entre ambos lo ganó Djokovic y le llevó a la final, a la número once en Australia, donde quiere ganar otra vez.