Con total éxito, el Comité Olimpico Hondureño desarrolló su Asamblea General con el respaldo de la Federaciones

Poniendo a Dios en el lugar que corresponde, así dio inicio el evento con la en acción de gratitud y dirección para el desarrollo de la sesión. Seguidamente se entonó el himno nacional de Honduras y en seguida el desarrollo y presentación de los planes y presupuestos.En cuanto al desarrollo de los puntos contemplados en la agenda del día, los delegados se mostraron satisfechos con la grata noticia que pudo brindar Vinicio Valdez, Subcomisionado de CONDEPOR, quien confirmó un aumento en el presupuesto para beneficiar a cada una de las Federaciones Nacionales.Durante la sesión, los delegados participaron haciendo preguntas, mismas que fueron contestadas por las autoridades. Luego los informes fueron aprobados de manera unánime y eso fue de mucha satisfacción para los presentes por el respaldo que se les da a las autoridades. "La Asamblea se llevo de manera muy productiva. Creo que las Federaciones al habernos aprobado de manera unánime los informes de presidencia y tesorería, nos enaltecen. El trabajo que se hizo en el 2025 fue de bastante sacrificio en los Juegos Junior y en los Centroamericanos de Guatemala. Es un primer año beneficioso y creemos que se hizo un gran trabajo para el desarrollo deportivo", dijo Ubaldo Zavala, presidente del Comité Olímpico.