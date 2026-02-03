El ICE da la noticia que todos los latinos esperaban para el Super Bowl LIX y la razón por la que Donald Trump no asistirá

No obstante, el comité organizador explicó que el DHS desplegará agentes federales para “garantizar” la seguridad de los aficionados, una medida “consistente” con encuentros anteriores, según el diario capitalino.La secretaria de Seguridad Nacional, <b>Kristi Noem</b>, había dicho anteriormente que <b>ICE </b>llevaría a cabo operaciones de control migratorio en el Super Bowl, lo que había generado preocupación entre los funcionarios locales en uno de los eventos deportivos más importantes en EE.UU.Defensores de los derechos de los inmigrantes y activistas en el área de la Bahía habían advertido sobre la posibilidad de redadas cerca al Levi’s Stadium, donde los Seattle Seahawks se enfrentarán a los New England Patriots.