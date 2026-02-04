Volkswagen presenta Tukan, la pick-up desarrollada en Brasil que marca un hito regional

Algunos proyectos comienzan tomando forma. Otros comienzan ganando nombre y color. Volkswagen do Brasil anuncia, por primera vez, el nombre de su nueva pick-up inédita y adelanta uno de los colores que marcarán su llegada al mercado. Tukan revela su nombre y confirma el regreso del tono Amarillo Canario al portafolio de la marca como símbolo de identidad y legado. Parte de la ofensiva de 21 nuevos lanzamientos de Volkswagen para Sudamérica hasta 2028, sustentada por una inversión de R$ 20 mil millones en la región, la nueva pick-up Volkswagen Tukan nace como un proyecto que traduce identidad, intención y significado, iniciando un nuevo e importante capítulo de Volkswagen en la región. Tukan será otro vehículo 100% diseñado, planificado y desarrollado en Brasil, con producción confirmada en la planta de Volkswagen en São José dos Pinhais (PR) a partir de 2027. “Como brasileño, no encuentro otra palabra que 'orgullo' para describir este momento. Tukan simboliza un giro estratégico para nuestra marca y refuerza el papel estratégico del país en el desarrollo de vehículos Volkswagen, valorizando nuestra ingeniería, nuestra gente y nuestra capacidad local de crear productos con relevancia regional y vocación global”, afirma Ciro Possobom, CEO y Presidente de Volkswagen do Brasil. La revelación del nombre y del color de lanzamiento de la nueva pick-up tuvo lugar en la sede de la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol), en una acción que marcó el anuncio del patrocinio de Volkswagen do Brasil a las selecciones brasileñas de fútbol, ​​masculina y femenina. En el primer sketch de Tukan, la pick-up, posicionada en un segmento inédito para la marca, aparece junto a la mascota de la Selección Brasileña, el Canarinho.

Amarillo Canario un legado, futuro e identidad

A lo largo de la historia de Volkswagen, el color amarillo estuvo presente en modelos que marcaron generaciones y ayudaron a construir una relación afectiva y profunda entre la marca y las personas. Al vestir modelos emblemáticos como Kombi, Fusca/Beetle, Brasília, con el color incluso convertido en tema musical en Brasil, SP, Passat, Saveiro, Golf, Gol, en diferentes series especiales, además de New Beetle, CrossFox y Fox, el amarillo apareció en momentos icónicos de la trayectoria de Volkswagen en la región. El color siempre estuvo asociado a la audacia, la emoción y la capacidad de la marca de crear productos que conectan con el imaginario colectivo. En la pick-up, el Amarillo Canario surge como una elección que refuerza esa conexión histórica, traduciendo energía, presencia e identidad regional, valores que atraviesan décadas de la relación de Volkswagen con su público en Brasil y en la región. "La definición del color para el lanzamiento de un proyecto inédito, como la nueva pick-up Volkswagen Tukan, va mucho más allá de la estética. El color traduce propósito, refuerza la identidad del producto y se conecta directamente con el perfil y las expectativas del cliente y, en Volkswagen, esta elección se trata con sensibilidad, garantizando que cada detalle contribuya a una experiencia memorable", afirma Telma Blasquez, gerente de CMF (Color, Materials and Finishing) de Volkswagen do Brasil.

Nombre y apellido: el color como parte intrínseca del producto

Más que un impacto visual inmediato, el color cumple un papel estratégico en la construcción de la identidad del nuevo producto. “Nunca es solamente el color por el color”, explica la ejecutiva. “Cuando ves un auto de un color diferente en la calle, primero miras el color en sí, sientes lo que despierta en ti y solo después identificas el modelo”, complementa Telma. Desde su concepción, la nueva pick-up Volkswagen Tukan fue pensada para expresar versatilidad y personalidad incluso antes de llegar a las calles. Por eso, la definición del Amarillo Canario como uno de los colores de lanzamiento se dio aún en las fases iniciales del desarrollo del producto, en un proceso finamente integrado entre Diseño, Marketing, Producto y Comunicación locales, en alineación con la casa matriz de Volkswagen en Alemania. En un tono más sobrio y maduro que los amarillos históricamente utilizados por la marca, el Amarillo Canario de Tukan refuerza una propuesta de imponencia, robustez y confianza, sin perder la conexión emocional con la brasilidad y la identidad regional. Una elección que equilibra legado de marca y contemporaneidad, alineada también con tendencias globales de diseño y comportamiento.

Tukan: cómo nace el nombre de un nuevo Volkswagen