Volkswagen presenta Tukan, la pick-up desarrollada en Brasil que marca un hito regional

Algunos proyectos comienzan tomando forma. Otros comienzan ganando nombre y color. Volkswagen do Brasil anuncia, por primera vez, el nombre de su nueva pick-up inédita y adelanta uno de los colores que marcarán su llegada al mercado. Tukan revela su nombre y confirma el regreso del tono Amarillo Canario al portafolio de la marca como símbolo de identidad y legado.Parte de la ofensiva de 21 nuevos lanzamientos de Volkswagen para Sudamérica hasta 2028, sustentada por una inversión de R$ 20 mil millones en la región, la nueva pick-up Volkswagen Tukan nace como un proyecto que traduce identidad, intención y significado, iniciando un nuevo e importante capítulo de Volkswagen en la región.Tukan será otro vehículo 100% diseñado, planificado y desarrollado en Brasil, con producción confirmada en la planta de Volkswagen en São José dos Pinhais (PR) a partir de 2027. “Como brasileño, no encuentro otra palabra que 'orgullo' para describir este momento.Tukan simboliza un giro estratégico para nuestra marca y refuerza el papel estratégico del país en el desarrollo de vehículos Volkswagen, valorizando nuestra ingeniería, nuestra gente y nuestra capacidad local de crear productos con relevancia regional y vocación global”, afirma Ciro Possobom, CEO y Presidente de Volkswagen do Brasil.La revelación del nombre y del color de lanzamiento de la nueva pick-up tuvo lugar en la sede de la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol), en una acción que marcó el anuncio del patrocinio de Volkswagen do Brasil a las selecciones brasileñas de fútbol, masculina y femenina. En el primer sketch de Tukan, la pick-up, posicionada en un segmento inédito para la marca, aparece junto a la mascota de la Selección Brasileña, el Canarinho.