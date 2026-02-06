Disfruta del Super Bowl LX en Disney+ adquiérelo en Mi Tigo

El Super Bowl LX está a la vuelta de la esquina y la emoción no para de crecer. El domingo 8 de febrero de 2026, los New England Patriots y los Seattle Seahawks se enfrentarán en la final de la temporada 2025 de la NFL para definir al campeón absoluto del fútbol americano.

Este esperado duelo tendrá lugar en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde millones de aficionados en todo el mundo seguirán uno de los eventos deportivos más grandes del año.

El Super Bowl LX podrá verse por ESPN activando Disney+ Premium por L440 al mes a través de Mi Tigo App.

Se jugará en el Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers, con kickoff programado para las 5:30 p.m. (hora de Honduras). Este enfrentamiento revive una clásica rivalidad.

Ambos equipos ya se enfrentaron en un Super Bowl anterior (Super Bowl XLIX en 2015), con victoria de los Patriots. Ahora, más de una década después, se preparan para un duelo que promete intensidad desde el primer minuto.

Los Patriots, liderados por el quarterback Drake Maye, llegan como uno de los equipos más consistentes de la temporada 2025. Tras una destacada actuación en los playoffs, superaron en la final de la AFC a los Denver Broncos, logrando así su boleto al Super Bowl.

Esta será su aparición 12 en un Super Bowl, la mayor cantidad en la historia de la NFL, y tienen la oportunidad de ganar su séptimo título, lo que los colocaría en la cima absoluta de campeonatos.

Los Seahawks, comandados por su mariscal de campo Sam Darnold, han llegado al Super Bowl tras una sólida temporada en la que dominaron gran parte de la NFC.

Con un balance destacado, aseguraron su pase tras derrotar a Los Angeles Rams en un emocionante juego de campeonato. Esta será su cuarta aparición en un Super Bowl, y buscarán alzar su segundo trofeo Vince Lombardi en la historia de la franquicia.

Los analistas señalan que será un partido muy equilibrado, con factores como la defensa, las decisiones de juego en momentos críticos y la ejecución de jugadas clave como elementos que definirán al campeón.

Aunque Seattle llega como ligero favorito en las apuestas, la historia reciente y la capacidad de resistencia de los Patriots hacen presagiar un choque parejo hasta el final.

El Super Bowl es mucho más que una final deportiva: es un fenómeno cultural global. Además del juego, millones de espectadores esperan con ansias el show de medio tiempo, que este año contará con una de las actuaciones más esperadas de la temporada donde el artista Bad Bunny fue el elegido.

Asimismo, las ceremonias previas, actividades promocionales y la cobertura mediática convertirán el día del Super Bowl en una experiencia completa para fanáticos y no fanáticos por igual.