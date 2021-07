Michell Ramírez, la nadadora hondureña que apunta a los JJOO de París 2024: "Mi objetivo es clasificar con marca B"

Follow @Omar_GM09

Garra, pasión e ilusión, son las cualidades que destacan en la nadadora Jennifer Michell Ramírez Posada, tapa de los diarios hondureños en la última semana de junio cuando rompió récords en el torneo de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Aficionados a la Natación (CCCAN) en San Juan, Puerto Rico.



Con solo 19 años y formada en la academia de Delfines Sampedranos, Michell ha participado en múltiples torneos internacionales, entre ellos Mundiales, Panamericanos y Juegos Olímpicos de la Juventud. Su ambición para alcanzar la gloria es insaciable, por lo que ha tenido que renunciar a las normalidades que un adolescente cualquiera gozaría para así potenciar su entrenamiento.

VER: Los récords que rompió Michell Ramírez en el CCCAN de Puerto Rico



En una década de carrera en la natación, Jennifer Michell ha contado con influencias gigantes que le han convertido en quien ella hoy es, una candidata para representar a Honduras en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, también es víctima de situaciones negativas que cualquier atleta ostenta, los cuales no le han evitado alcanzar sus objetivos hasta la fecha.



Con dos récords nacionales actuales e incontables medallas, la joven sampedrana se sentó con DIEZ en una amena charla donde contó sobre su vida personal y en la natación, haciendo énfasis en sus metas a corto y largo plazo, sus destacables cualidades en el agua y lo que significa ser un atleta de alta gama en el país.

- La entrevista con Michell Ramírez -

Cuéntanos, quien es Jennifer Michell Ramírez Posada.



Es una adolescente de 19 años que estudia Psicología en la Universidad Católica donde vengo empezando. Soy competitiva, demasiado amigable, a mí no me da pena hablarle a la gente, si yo estoy en un lugar donde no conozco a nadie yo suelo platicar con alguien. Me considero alguien honesta y responsable, cosa que la natación me ha hecho ser, disciplinada también. En diciembre del 2019 gané el premio a la nadadora más disciplinada de Delfines. También creo que soy buena hija, hermana, amiga.



En 10 años de carrera en la natación, tus marcas logradas han sido dignas de admirar. ¿Cómo fueron tus inicios en el agua?



En 2010 mis papás me llevaron a nadar a Delfines Sampedranos, al principio no me gustaba, obviamente, pero sabía que era buena, pues me empezaron a ver varios entrenadores. Empecé con Nancy, con ella tenía problemas y me dijeron que era rebelde, por lo que pasé a manos de Don Gustavo Martínez, que era su papá, él era más estricto por lo que me centré bastante; también estuve con su hijo, Gustavo.



Desde chiquita siempre gustó el estilo libre; recuerdo que en mis inicios estaba Sharon Fajardo, olímpica en Beijing 2008, y admiraba como ella nadaba 200 mariposa, entonces desde ahí me gustó ese estilo. Michell Ramírez cuenta con una maleta de viaje repleta de medallas obtenidas en sus competencias de natación. ¿Cuáles son los recuerdos más marcados que tienes sobre tu etapa inicial en la natación?



Cuando era infantil B, tenía 11 años, fui a un nacional de piscina larga, era mi primera competición y la única de Delfines en esa categoría. Recuerdo que iba a nadar en 100 libre, pero al momento de tirarme, no lo hice, y dije que me dolía el estómago, esto por los nervios, pues la vi a todas más altas y demás, me entró pánico porque yo estaba en medio de ellas en el carril 4. Salí corriendo de ahí. A mi antes no me gustaba nadar porque era gordita, las demás eran flaquitas, por lo que no me daba pena andar con traje de baño.



Tiempo después, cuando tenía 13 años, recuerdo que había una competencia en Tegucigalpa donde iba a nadar en 200 libres, yo practiqué casi medio año para este evento al cual fue toda mi familia. Lo cosa fue que me lancé al agua antes de tiempo, incluso esperé a las demás nadadoras en la siguiente vuelta para salir al mismo tiempo, pero ya habían anunciado mi descalificación. Una vez salí de la piscina reventé en llanto, no paré de llorar, tanto así que fuimos a Valle de Ángeles después y les arruiné al viaje por lo lloradera, aun cuando nos regresamos a San Pedro continuaba chillando; esto aún me molesta, el hecho de que me haya tirado antes.



Mundiales, panamericanos, Juegos Olímpicos junior, oro en competencias de la región y multicampeona nacional. El sacrificio y la exigencia ha sido enorme, a veces no sueles ser una adolescente normal al no poder salir porque debes entrenar, al igual que cuentas con mucha presión en tus hombros. ¿Qué has tenido que hacer para lograr lo conseguido en tan temprana edad?



En el colegio había veces a las que no asistía por semanas porque debía salir para competir, me perdía de todo, siempre estaba atrasada y era muy difícil, sin embargo, los profesores y demás me ayudaban. Ahora en la universidad es distinto, lo bueno es que como estamos online puedo viajar y recibir clases, como sucedió en Puerto Rico, pero cuando ya se vuelva a presencial los catedráticos no me darán la accesibilidad como la que tenía en el colegio.



También sacrifico el compartir con mis amistades, soy una chava por lo que me gusta divertirme, pero casi siempre suelo decir que no puedo salir ya que debo entrenar, sin embargo, mis amigos me conocen y tratan de adecuarse a mi horario para poder vernos. Ha sido difícil llevar la natación, vida personal y estudios de manera simultánea, pero quiero llevar el estudio de la mano de la natación. Sí, he pensado darme un break de la universidad, pero será una vez que se acerquen las olimpiadas de París para enfocarme totalmente en ello. Michell estudia la carrera de Psicología en la Universidad Católica. Piensa estudiar en el extranjero Psicología Deportiva en el extranjero en el futuro. Así que sí irás a París 2024...



Es el objetivo.



¿Qué podrías decir sobre la niña que lloró tanto por haberse tirado antes en una competencia nacional a la adolescente que ahora apunta ir a los próximos Juegos Olímpicos?



Nunca me lo imaginé así, así de grande como lo hecho hasta ahorita. Mi papá me dice: “Solo tenés 19 años y mira todo lo que has logrado”, y eso lo tengo en la mente, todo lo que hecho desde esa vez que fui a aquel nacional teniendo 11 años y que nadie más fue. Desde chiquita conocí a Ana Joselina y a Sharon, por lo que siempre pensé que podía lograrlo y hacer lo que ellas pudieron o inclusive más.



Cuéntanos sobre tu rutina diaria.



Suelo levantarme a las 4:45 de la madrugada, llegar pasadas las 5 am a Delfines para regresar a mi casa para recibir clases de 7 a 11 de la mañana, 11:15 am voy al gimnasio y regreso tipo 1 para almorzar. Voy de nuevo a natación a las 4 de la tarde para llegar a mi hogar a las 7 de la noche y avanzar en tareas. Los domingos tengo libre, por lo que suelo ir al Merendón de vez en cuando en la mañana, y finalmente terminó arreglando mi cuarto porque me da paz ya que así pienso positivos para el inicio de semana.



¿Quiénes son tus influencias en la natación?



Katie Ledecky, somos gemelas, nadamos las mismas pruebas (risas). Su mejor prueba es en 800m y 1500m, al cual entró con el mejor tiempo a Tokio y lo ganó; me sé sus tiempos, sus pases, aún no me he cruzado con ella en ninguna competencia, pero pronto será.



De Honduras admiro a Sharon, por lo que te conté, y Ana Joselina Fortín; con ella me llevó muy bien, hemos compartido dormitorio en viajes afuera, llegó muy lejos, después de Puerto Rico me puse a ver sus competencias, hemos tenido una relación muy cercana porque siempre me ha apoyado. Aun siendo ahora presidenta de la Federación nos solemos escribir, sé que en ella puedo encontrar una amiga en quien puedo confiar y contarle mis cosas. Siempre quise ser como ella, las cosas se han dado gracias a Dios y a mis papás que me metieron a la natación. Ana Joselina Fortín es la actual presidenta de la Federación de Natación de Honduras. Disputó los Juegos Olímpicos de Seul 1988 y Barcelona 1992. ¿Cómo te describirías como atleta? ¿cuáles son tus cualidades?



Mi entrenador, Leonardo “Coro” Gónzalez, dice que admira mi garra al competir, de que yo me tiro y no me dejo ganar, pues yo lloro cuando no me va bien y me importará que la gente me vea así. Siempre he pensado que tengo que ser siempre la mejor, sé que a veces se gana y se pierde, pero siempre trato de sobresalir.



Afortunadamente ostento de récords en CCCAN y nacional en 800m y 1500m libre, pues mi fuerte es en este estilo. Prefiero nadar un 800 libre que un 200 mariposa porque este es más cansado, aunque crean que no por el recorrido, pero ese se trata de estrategia, el cual es llevar el mismo ritmo y acelerar hasta la recta final. Pecho es mi debilidad, no lo nada ni en entreno.



¿Qué significa Coro González para ti?



Él no es solo mi entrenador. Lo conozco desde hace cuatro años, sabe que cuando entreno mal es porque hay algo que me está afectando y que hay algo en mí que no me deja hacer las cosas bien. Él sabe que soy bastante franca entonces me pregunta que sucede, ha sido bastante influyendo en mi vida. Siento que me apoyará en todo lo que quiera hacer, no puedo tener otro entrenador si no es él. Coro es una persona que quiere lo mejor para cada uno de sus nadadores, se esfuerza para ello, toda su vida se la ha dedicado a este deporte, todos lo quieren. Coro González es uno de los pilares en el precoz éxito de Michell en la natación. ¿Hay rivalidad con tus compañeras nadadoras?



En el agua sí, yo me enojo cuando pierdo, obviamente, esto es parte de la competitividad, pero ya afuera si vos no me querés hablar porque yo te gané, no me importa.



¿Estudias a las competidoras que enfrentas?



Sí, por ejemplo, en CCCAN los conozco ya que los he enfrentado en los torneos previos y mandan la lista donde están los nadadores con sus respectivas marcas. Para los Panamericanos en Cali también lo haré. Yo suelo estudiar a mis rivales, sobre todo en estilo libre.



¿Qué crees que piensan tus rivales sobre vos? ¿te afectan las criticas?



Unas me dijeron que era egoísta porque solo yo quería ganar, obviamente, no voy a querer que otra persona me gane. Sin embargo, me afecta mucho los comentarios de afuera, a veces me hablan de números desconocidos para tirarme hate. Cuando estoy mal anímicamente, también estoy mal hasta en mi natación, pues cuando yo tengo problemas con alguien o estoy enojada, no voy a practicar.



A veces cierro las cosas que hago por mi temperamento, es algo que trato de cambiar. Cuando no me va bien en los entrenos, toco fondo porque vienen los pensamientos negativos de que no podré hacer lo que estoy intentando, siempre viene a mi cabeza el “Ya no eres buena Michell, ¿para qué vas a seguir?”, pero siempre están mis papás y Coro que han sido personas en mi vida que han sido la roca cuando siento que me estoy derrumbando.



Julimar Ávila representó a Honduras en los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Cómo es tu relación con ella?



Con Julimar me llevó bien, ella está en Estados Unidos y yo Honduras por lo que solo solemos hablar cuando estamos en competencia, ahorita en Puerto Rico fuimos compañeras de cuarto. Mucha gente me preguntaba qué era lo que pensaba de que ella estuviera en Tokio y respondía que me sentía alegre, es de mí mismo equipo, está representando a Honduras, las dos hemos hecho lo mismo y a ella se le presentó la oportunidad. La vi nadar y me puso contenta lo que hizo. Julimar Ávila compitó junto a Ramírez en el CCCAN de Puerto Rico. Ella representó a Honduras en Tokio 2021 donde logró una histórica clasificación a semifinales.

¿Por qué no lograste ir a Tokio?



La clasificación se basó en puntos FEHNA, y yo no he estado compitiendo. Tenías que tener arriba de 700 puntos y yo solo tenía 690 y algo. Cada tiempo que yo haga en cualquier competencia me hará mejorar para posicionarme de cara a París. Mi objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos de 2024 alcanzando la marca para clasificar directa y no como invitada, siempre se ve difícil, pero confío con el proceso que seguiré.



¿Qué viene para ti ahora previo a la Panamericanos junior en Colombia en noviembre?



Ahora saldré a Miami para entrenar y alejarme un poquito del ambiente en Honduras y así volver para prepararme para los Panamericanos. En octubre iré a una competencia a Charlotte para ver si puedo clasificar al mundial de piscina corta que es en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, en diciembre. En noviembre iré a los Panamericanos Junior en Cali, Colombia, donde logré marca B para 200, 400, 800 y 1500 libre, al igual que 200 y 100 mariposa, de ahí yo puedo elegir las pruebas que yo puedo nadar de acuerdo a cuantas nos dejen. La nadadora sampedrana aspira representar a Honduras en los Juegos Olímpicos de París 2024. Competencias destacadas de Michell Ramírez



-CCCAN



Barbados 2015: bronce en 200,400 libre; bronce en 200 mariposa



Trinidad y Tobago 2017: oro en 800 libre; plata en 200 libre, 200 mariposa y 400 libre



Aruba 2018: oro en 800 libre, 200 mariposa y 5 kilómetros de aguas abiertas; bronce en 200 y 400 libre



Barbados 2019: oro en 400 libre, 8 00 libre, 200 mariposa y 5 kilómetros de aguas abiertas

Puerto Rico 2021: oro en 400 libre, 800 libre, 1500 libre, 200 mariposa y 5 kilómetros de aguas abiertas; bronce: 200 libre



-CAMEX 2016



-Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018



-Juegos Panamericanos en Lima 2019



-Mundial Piscina Corta en Hagzhou 2018



-Juegos Olímpicos de la juventud en Buenos Aires 2018



- Mundiales Juniors: Indianápolis 2015 y Budapest 2019