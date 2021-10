Kevin Silva, el hondureño que brilla en las artes marciales y sueña con representar a Honduras en los Juegos Olímpicos

Kevin Silva es un hondureño que ha destacado en las artes marciales a nivel mundial, representando a Honduras en muchos torneos internacionales. El joven empezó a practicar el deporte en 2010 y las ramas que domina son el Karate Do Y Full Contact. El peleador fue inspirado por su padre y a la vez su maestro, Walter Silva, quien es el fundador del Full Contact en nuestro país en el año 1990.

Kevin Silva forma parte de la escuela (Silva’s Team IOKO) que fundó su papá. Su gran desempeño como luchador lo ha llevado a conquistar muchos desafíos y también a pelear en más de 40 torneos internacionales, donde ha conseguido tener una gran participación, ganar muchas medallas y primeros lugares.

En entrevista con DIEZ, el peleador aprovechó para contarnos cuáles son sus mayores metas, declarando que una de ellas es representar a Honduras en unos Juegos Olímpicos y que con ayuda puede dar una buena representación al país.

El joven de 24 años participó en el Campeonato Mundial U.S Open, el cual es una de las competencias más importantes de artes marciales, donde se llevó a casa dos medallas de bronce y una de plata.



Kevin Silva junto a su padre en el Campeonato Mundial U.S Open.

Entrevista

¿Cuándo empezaste a practicar el Karate?

Fue en el año 2010 que empecé esta linda carrera, inspirada por mi papá y también la película “Karate Kid”.

¿Alrededor de cuántas medallas has ganado?

Medallas junto con trofeos alrededor de 400.

¿En cuántos torneos internacionales has participado?

Entre 40 y 50 torneos internacionales compitiendo en dos a tres categorías.

¿Cómo se practica el Full Contact?

Es un deporte de contacto, muy fuerte en donde se emplean puños de boxeo y patadas de Karate o Taekwondo.

¿Cómo se practica el Karate Do del estilo Shotokan?

El Karate Do Y Full Contact son disciplinas distintas, ya que cada una tiene sus funciones y programas diferentes al resto, el Shotokan es el primer y más fuerte estilo del Karate, donde a la hora de hacer Kumite (combate) también es permitido los derribes.

¿Más o menos cuántos primeros lugares has tenido en tus ramas?

Más de 300 gracias a Dios, ya que él me otorgó este talento para representar a mi escuela, mi maestro y mi país.

¿En cuántos y cuáles son los países que has representado a Honduras?

El apoyo es escaso, siempre cuento con el apoyo únicamente de mi escuela y aún así he representado a Honduras en El Salvador, Guatemala, México y Estados Unidos.



Kevin silva levantando con orgullo la bandera de Honduras al ganar el Panamericano de la WKC.

¿Cuáles han sido los logros más importantes de tu carrera?

Campeonato NBL(National Blackbelt League)

Campeonato y festival de Artes marciales Orlando FL

Campeonato U.S Open

Campeonato Panamericano Miami FL

Campeonato Panamericano WAKO

Campeonato Mayan Challenge

Entré muchos otros…

Has ganado muchos títulos importantes, ¿Cuál consideras que ha sido el premio más importante en toda tu carrera?

El premio más importante que he logrado en mi carrera lo recibo cada vez que mi maestro me sonríe y me dice “buen trabajo”.

¿Cuáles han sido tus mayores metas deportivas?

Poder obtener la clasificación para ir al U.S Open, a Campeonatos NASKA y sobre todo ir a los Juegos Olímpicos.

¿Cuáles de esas metas ya has cumplido?

Todos los ya mencionados excepto los juegos olímpicos, que con apoyo podría dar una muy buena representación a mi país.

¿Ganaste medallas en el campeonato mundial U.S Open?

En el U.S open compiten atletas únicamente de nivel mundial, tuve entre ocho y 15 competidores y pude sacar plata y bronce gracias a Dios. El próximo año mi meta es regresar a Honduras con oro.

¿Crees que tu papá ha influido en tu gran rendimiento como peleador?

Sin Dios y sin él no sería posible todo lo que he logrado.

¿Cómo se llama la escuela de tu padre?

Silva’s Team IOKO.



Kevin Silva.

¿Dónde practican?

Teníamos nuestra academia en el complejo deportivo Simón Azcona, pero por la pandemia nos tocó salir y estamos entrenando en canchas de Fútbol.

¿Cómo han sido tus participaciones en estos años de pandemia?

Mi penúltima competencia internacional la hice en febrero de 2020 siendo campeón en mi categoría de 18 años más, luego sucedió la pandemia y todo se paró. Hace aproximadamente un mes volvimos a las competencias y lo hice en un torneo en Daytona Beach obteniendo primer lugar Gracias a mi señor Jesús.