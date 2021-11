Bayron Rodríguez, el árbitro y ganadero que se convierte en el alcalde más joven en Honduras

Extrovertido y originario de Las Huertas de Yurula, La Paz, Bayron Rodríguez, con apenas 22 años de edad, escribe su nombre con letras doradas al convertirse en el alcalde más joven de Honduras.

Nació en una familia dedicada al campo, apasionado al servicio de los demás y con genes en el arbitraje nacional, Bayron le ha sacado la tarjeta roja al continuismo y derrotó al candidato nacionalista que buscar la reelección por cuarto período consecutivo.

Rodríguez habló con DIEZ y confesó su como inició su carrera en la política, el arbitraje y lo que le depara en su nuevo desafío como alcalde de la comunidad de Yurula, La Paz.

"Yo desde pequeño quería ser alcalde, ya es nato que lo traigo, siempre me ha gustado ayudar a los demás. Mi familia casi toda había sido cachureca, pero yo no soy de colores políticos, yo no participé por el Nacional porque ya tiene dueño y el Liberal me abrió las puertas. Libre era fuerte, pero no tiene bases. Yo iba bajo una bandera, pero por un pueblo"

En una dura y reñida contienda electoral, el árbitro logró vencer a su contendiente por una mayoría de 153 votos, mismos que agradece, ya que su deseo es servir a los suyos.

"Las injusticias que ha tenido nuestro municipio con el tradicionalismo de los mismos de siempre y nosotros optamos por una nueva oportunidad para que todos sean tomados en cuenta. Yo no participo por un color político, sino por un pueblo".

Con apenas 22 años de edad, Bayron se convierte en el alcalde más joven de Honduras, pero considera que la juventud no le quita ningún sueño y deseo por ayudar a su pueblo.

"No son los años los que gobiernan, son las ganas y hemos demostrado al pueblo con hechos, así siendo joven".

UN BACHILLER QUE SE PREPARA EN EDUCACIÓN FÍSICA

Luego de un camino en el arbitraje de la Segunda División de Honduras, Bayron, también se ha preparado en la parte profesional.

A su corta edad se sigue preparando en su carrera académica y luego de graduarse de Bachiller, quiere continuar con una carrera universitaria.

"Soy Bachiller en Contaduría y Finanzas, ahorita en la Universidad estoy sacando la carrera de Educación Física", contó.

También destaca que. "Desde pequeño ayudaba al pueblo, mi papá me enseño a conducir y llevaba personas al centro de salud".

¿CÓMO INICIÓ SU CARRERA EN EL ARBITRAJE?

Más allá de la política, Bayron Rodríguez cumplió uno de sus sueños de convertirse en árbitro, pero para eso tuvo que luchar y esforzarse.

"Me ha gustado siempre ser justo y aquí en mi aldea siempre habían ligas burocráticas, pero no me daban la oportunidad de dirigir porque era muy güiro, siempre me trataban de humillar, pero no dejé de creer".

Y agrega. "Una vez no había árbitro y me dieron la oportunidad, lo hice bien, otras veces no llegaban árbitros y me tocaba a mí. Otras veces me tocó dirigirle a mi propio equipo (Bayern) y si me tocaba expulsarlos lo hacía; hasta mi hermano (Marco Antonio Rodríguez) lo expulsé varias veces. Me ha gustado ser derecho y que se cumplan las reglas de juego".

Su llamado llegó por casualidad. "Me ha gustado ser metido y el curso venía para Cabañas (Municipio), pero yo fui y no salió ningún árbitro de ahí, luego yo le agarré interés, después me incluyeron a la liga de Márcala que es de la filial Salomón Padilla. Ahí empecé dirigiendo".

Sus primeros pasos no fueron fácil y tuvo que remar en contra de la corriente. "Para ser el mejor, hay que entrenar como que fueras el peor, la primera prueba física me quedé, yo pensé que era fácil, pero no. Luego trabajé fuerte y llegué a reservas, después entrené fuerte, yo lo hacía con los de primera y aunque no me tocaba estar ahí (Tegucigalpa)".

PARTIDOS DIRIGIDÓS Y QUE PASARÁ CON SU CARRERA

Después de un tiempo de comenzar en el mundo del arbitraje, Bayron Gómez a la fecha ha sumado cierta experiencia, misma que quiere seguir ampliando. "Creo que más o menos por todos he logrado dirigir unos 18 partidos en la Segunda División".

Entre los encuentros que han marcado su carrera son. "Dirigí varios partidos de Segunda División del torneo Apertura, juegos del Santos, Independiente, Esperanzano, Génesis, Broncos, también en Río Lindo, Santa Cruz de Yojoa y amistosos del Olimpia, Marathón".

Este proceso de la política lo ha alejado de los terrenos de juego, pero está dispuesto a organizar su tiempo y continuar con este sueño pese a ser el nuevo alcalde.

"Ahorita descuidé la parte física porque he andado en las comunidades (política), pero ahora debo disciplinarme, correr por la madrugada y luego el trabajo".

Bayron no dará un paso atrás pese a su nuevo logro político. "Yo sigo siendo árbitro ha sido mi pasión y puede ser un enlace para apoyar al fútbol en Yarula. Los jóvenes han estado olvidados, yo en la propiedad que me dio mi papá les abrí un campo a los muchachos para que se puedan divertir".

Y además prometió. "Voy a tratar de abrir canchas en las aldeas para que se pueda apoyar al fútbol, hay que buscar perfiles, yo trabajé en meta deportiva con Irving Reina, conocí enlaces para llevar niños como atletas de alto rendimiento a la Selección o equipos de Primera División".

FUERA DEL DEPORTE Y LA POLÍTICA

Más allá de un vida involucrada al deporte y la política, Bayron Rodríguez ha tenido un camino en medio del ganado y la agricultura.

"Nos dedicamos a la agricultura, el café, maíz y ganadería. Desde pequeños con mi papá íbamos a ordeñar, él tiene vacas y cabritas".

También asegura que. "Soy de rancho como se dice, con las botas puestas. Yo visto deportivo de sombrero y me dicen los jugadores que es eso".

Pese a convertirse en alcalde de Yurula, La Paz, la carrera en el arbitraje sigue siendo un sueño y un desafío para poder llegar a la Primera División.