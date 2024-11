El recadito de Jake Paul al ‘Canelo’ Álvarez tras pulverizar a Mike Tyson: “Él sabe dónde está el dinero”

A lo largo de su corta, pero controvertida carrera en el pugilismo, Jake Paul ha sido cuestionado por su falta de experiencia comparado con los boxeadores tradicionales. No obstante, esto no ha detenido su ascenso en popularidad, atrayendo tanto a seguidores como a detractores.

“La gente me odia fácilmente, y yo digo cosas para que me odien más. Me alimento de eso, y eso es lo que me gusta hacer, porque esto es entretenimiento al final del día”, afirmó, defendiendo su estilo poco ortodoxo en el boxeo. “He estado en este deporte por cuatro años y medio, siendo activo, tomando cualquier pelea posible”, añadió.

Pero no todo es provocación para Jake. El oriundo de Clevelend también dejó entrever su ambición por alcanzar grandes logros en el pugilismo.

“Si la gente quiere ver más o luchar contra este personaje, o lo que sea, mi respuesta a ellos es darles un par de meses más, porque voy a conseguir más cosas en solo un par de meses, y planeo hacer todo en este deporte, todo lo que hay que hacer”, confesó, prometiendo grandes sorpresas en un futuro cercano.