El legado imborrable de Juan “El Ninja” Bardales: sangre futbolera y corazón de mentor

Una vez que el Ninja colgó sus botines, la pasión que sentía por el deporte le impedía alejarse del mismo, por lo que se convirtió en entrenador para jóvenes talentos en la Liga Mayor de San Pedro Sula, que es la competición amateur nacional. Aquí, El Ninja se convirtió en una figura mentora, admirado por quienes tenían el deseo de algún día convertirse en profesionales. Y esa admiración se mantiene hasta el día de hoy.Aunque el Ninja ya no se encuentra con nosotros, tanto su carrera como sus consejos que perseveran en la mente de quienes lo escucharon siguen siendo un recordatorio no solamente del increíble jugador profesional que fue, sino del extraordinario ser humano que convivió entre nosotros, y que siempre conservará un lugar de honor en el corazón de su amada familia y de la comunidad deportiva hondureña.