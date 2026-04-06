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El legado imborrable de Juan “El Ninja” Bardales: sangre futbolera y corazón de mentor

En el día de su natalicio, honramos la memoria de Juan “El Ninja” Bardales, un histórico defensor que deslumbró en la Liga Nacional con su agilidad y limpieza al marcar.

  • El legado imborrable de Juan “El Ninja” Bardales: sangre futbolera y corazón de mentor

    Su legado vive tanto en la historia del fútbol hondureño como en las generaciones de jóvenes talentos que formó con pasión.
2026-04-06

En la historia del fútbol hondureño han existido personalidades que, sin importar el paso del tiempo, siempre seguirán formando parte con cariño de la memoria colectiva de aquellos que realmente viven la pasión del deporte. Hoy, nos reunimos para rememorar la carrera de Juan Padilla Bardales, conocido futbolísticamente como El Ninja, que hoy estaría celebrando su natalicio.

Esta historia empieza en el seno de una familia de futbolistas, pues sus hermanos Óscar y Roy también se convirtieron en futbolistas profesionales de la Liga Nacional de aquellos años. En la década de los 80, El Ninja prestó sus servicios como defensor para los equipos de Juventud Morazánica, el Sula de La Lima, y el EACI (Empresa Asociativa Campesina de Isletas).

EACI (1986). Arriba: César Martínez, Santiago “Tigre” Carbajal, Juan “Ninja” Padilla Bardales, Celeo Gabriel Sánchez, Walter Baca Plummer, Edgardo Moradel Zapata. Abajo: Jorge Alberto “Camioncito” Duarte, Rony “El Cungo” Galeas, Alirio Posas, Rafael “Sietillo” Torres, Óscar “Poponay” Bernárdez.

EACI (1986). Arriba: César Martínez, Santiago “Tigre” Carbajal, Juan “Ninja” Padilla Bardales, Celeo Gabriel Sánchez, Walter Baca Plummer, Edgardo Moradel Zapata. Abajo: Jorge Alberto “Camioncito” Duarte, Rony “El Cungo” Galeas, Alirio Posas, Rafael “Sietillo” Torres, Óscar “Poponay” Bernárdez.

El apodo tan característico que ganó a través de su carrera proviene de esa tenacidad y agilidad que poseía a la hora de marcar a los jugadores rivales. El Ninja era un defensor con la capacidad de medir la fuerza necesaria para robar un balón limpiamente sin cometer una falta, algo que le permitía su técnica y su físico, y que más tarde transmitiría a jóvenes promesas.

Para la década de los 90, consolidó su paso a la máxima categoría del fútbol nacional cuando fue transferido a equipos de mayor renombre como el Platense y el Marathón, equipo donde se ganó el respeto de la comunidad deportiva. Aquellos que tuvieron la oportunidad de verlo jugar todavía recuerdan la firmeza de su técnica y el estilo de sus movimientos en la cancha.

El legado imborrable de Juan “El Ninja” Bardales: sangre futbolera y corazón de mentor

Una vez que el Ninja colgó sus botines, la pasión que sentía por el deporte le impedía alejarse del mismo, por lo que se convirtió en entrenador para jóvenes talentos en la Liga Mayor de San Pedro Sula, que es la competición amateur nacional. Aquí, El Ninja se convirtió en una figura mentora, admirado por quienes tenían el deseo de algún día convertirse en profesionales. Y esa admiración se mantiene hasta el día de hoy.

Aunque el Ninja ya no se encuentra con nosotros, tanto su carrera como sus consejos que perseveran en la mente de quienes lo escucharon siguen siendo un recordatorio no solamente del increíble jugador profesional que fue, sino del extraordinario ser humano que convivió entre nosotros, y que siempre conservará un lugar de honor en el corazón de su amada familia y de la comunidad deportiva hondureña.

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Redacción web
Juan F. Sánchez

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