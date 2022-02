Super Bowl 2022: Todo lo que debes saber del show de medio tiempo del partido entre los Cincinnati Bengals y Ángeles Rams

El Super Bowl 2022 está a pocos días de disputarse en Estados Unidos. Los Cincinnati Bengals se enfrentan a Los Ángeles Rams. Aparte del partido también habrá un gran show de medio tiempopara el deleite de los aficionados de la National Football League (NFL).

El show se plantea a ser uno de los mejores de la historia, ya que reúne a los raperos más icónicos en el mundo del rap. La emoción de tener a solo un artista es grande, pero son cinco los que estarán presentes.

El público podrá ser testigo del esperado show de medio tiempo en el que se presentarán grandes artista de talla mundial, ya que es una tradición del Super Bowl.

¿Quiénes cantarán en el Super Bowl 2022?

Para el show de medio tiempo de la edición número 56 del Super Bowl estarán los raperos Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar y Mary J. Blige, quienes estarán juntos por primera vez en el escenario que se improvisará en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

¿Cuánto ganarán artistas del show de medio tiempo del Super Bowl 2022?

Los fanaticos del futbol americano se preparan para el juego entre los Cinccinati Bengals y Los Angeles Rams en el Super Bowl 2022, pero el enfrentamiento no es el único que llama la atención de este evento deportivo, ya que los ojos de todo el mundo estarán puestos también en el show del medio tiempo, ya que esperan que sea de gran agrado y que no sea como el espectáculo de The Weeknd del año pasado que dejó insatisfecha a la mayoría.