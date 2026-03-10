Olimpia venció a Marathón y se colocó súper líder del torneo de reservas en Honduras

Este martes 10 de marzo se desarrolló la jornada 9 del torneo Clausura del torneo de reservas de la Liga Nacional de Honduras con la disputa de sus cinco partidos.

Marathón y Olimpia fue el duelo estelar de la novena fecha y ambos llegaron con 17 puntos en la cima del campeonato. Un clásico con más ingredientes.

En el estadio Yankel Rosenthal se midieron y la felicidad fue para los Leoncitos. Los merengues llegaron a San Pedro Sula y salieron con los tres puntos gracias al marcador por 3-1.

Con esto, Olimpia subió a la cima del torneo Clausura con 20 puntos, súper líder solitario en estos momentos donde está a la vuelta de la esquina el cierre de la primera vuelta.

Mientras que Platense se colocó en la tercera plaza del campeonato con 16 unidades luego de la victoria por 2-1 frente a Real España en la ciudad de Puerto Cortés.

Motagua y Olancho FC se enfrentaron y fueron las Águilas que vencieron por 1-0 a los olanchanos, los azules ahora cuentan con 13 unidades en el torneo Clausura.

Lobos UPNFM no tuvo problemas para golear por 4-0 al Génesis PN en La Paz y Victoria igualó en su visita frente a Juticalpa FC con marcador de 2-2. Los olanchanos están últimos con tres puntos.



TORNEO DE RESERVAS RESULTADOS JORNADA 9



Marathón 1-3 Olimpia

Platense 2-1 Real España

Génesis PN 0-4 Lobos UPN

Juticalpa 2-2 Victoria

Motagua 1-0 Olancho FC

Descansó: CD Choloma