Brayan Castillo, la promesa que se apagó y ahora sueña con el título del Ascenso: “La gloria la estoy tocando ahora mismo”

“La pocas cosas que recuerdo de cuando estaba pequeño son cuando mi papá y mi tío me llevaban al campo y yo siempre me ponía mi camisa del Real Madrid que atrás decía Ronaldo. Tampoco olvido que no podías comer siempre, algunos días sí y otros no, teníamos que ir al campo a bajar guineos y cocos o le ayudaba a los pescadores para que me regalaran un par de pescados para matar el hambre. Luego nos vinimos aquí a buscar un mejor futuro”, contó el futbolista del cuadro maquilero.

Castillo Arzú ha tenido la oportunidad de vestir camisas como la de Juticalpa , Marathón y Choloma , en Honduras y, en el extranjero las de Managua FC de Nicaragua y la del Deportivo Cooper de la segunda división de Uruguay, esos recorridos han hecho que las personas en la calle, “me saludan y me preguntan que cómo estoy, cosas así, yo me siento raro, pero les contestó porque sino van a decir que agrandado. Mucha gente que yo ni la conozco y no sé de dónde aparecen, con eso me siento contento. Le digo a mi mujer, ‘mira tengo que ser humilde porque de repente estoy en la pulpería y llegan personas y me dicen Brayan felicidades por tus goles o cosas así”.

“Luego de estar haciendo los goles bien por desgracia me rompí los ligamentos cruzados de la rodilla en un partido contra Honduras Progreso, después de los seis meses de recuperación no volví a ser el mismo, pero dije de aquí me tengo que levantar porque si me quedo sentado, ‘¿qué va comer mi mamá, mis hermanos, mi esposa y mi hija?’ Soy la cabeza de mi casa y si yo no me ponía vivo nadie me iba a ayudar con el pan de cada día”, reveló Castillo .

Ya superado todo, en 2023 el trepidante ariete tuvo la oportunidad de jugar en el Deportivo Cooper de Uruguay gracias a un miembro del cuerpo técnico del Tato García.

“Solo me dijeron que si me quería ir y le dije que me dieran todo que yo me iba. Recuerdo que decía: ‘pucha, otra vez voy a salir al extranjero y otra vez me voy a subir a un avión’. Estando allá me fue muy bien, el equipo me trataba excelente, pero me tocó venirme porque mi esposa tenía unos problemas personales. Del club no me querían dejar venir; sin embargo, tenía que estar con mi familia”, soltó el exseleccionado Sub-23.

¿Qué pasaba con su familia?, se le consultó y respondió: “La estaban acosando, llegaban unas personas a la casa y en la noche les tocaban la puerta y las ventanas. Ella y mi niña me llamaban llorando y eso me tenía desesperado, así que me tuve que venir”.

ILUSIONADO CON LA FINAL DEL ASCENSO

Aunque ya sabe que es estar en un equipo grande en Honduras y salir al exterior, Brayan siente que está viviendo el momento más especial en el fútbol.

“La gloria la estoy tocando ahora mismo, cuando estaba en Marathón estaba bien, pero luego de golpearme, me vine abajo, entonces pienso, que estoy en el mejor momento de mi carrera. Mi mujer me dice: ‘amor no te sentís extraño porque estuviste arriba, bajaste y ahora nuevamente te estás recuperando’ y yo le digo que sí siento que todo es diferente y que debemos agradécele a Dios”.