De ser rechazado por Motagua a brillar en Segunda: Christian Manaiza, la figura que tiene a Lone cerca de la Liga Nacional

El goleador estuvo a prueba en las reservas de Motagua en 2017, pero no logró quedarse. Fue un duro momento para él porque solo tenía 19 años, pero no bajo sus brazos e hizo sus maletas, dejó a su familia a quien no mira desde entonces e impartió viaje a San Pedro Sula donde lo esperaba una oportunidad que no iba a desaprovechar.

El número 19 del equipo que es presidido por Alven Lone reside en la San Carlos de Sula, colonia sampedrana; sin embargo, el cambio de ambiente de un lugar a otro no ha sido nada sencillo.

“Es complicado venir desde muy lejos y aún más cuando uno está solo, pero esto es de esforzarse y echarle ganas. Vamos a darle con todo”, contó el pequeño artillero.