“Chato” Padilla previa su sexta final en el ascenso: “Ellos son buenos, pero las finales hay que pelearlas”

El estratega de 52 años no pierde el piso ante su buen suceso en la división de plata en Honduras y comenta que “Yo solo soy un trabajador del fútbol. Comencé con reservas de Marathón y pase a dirigir a segunda, he sido un hombre bendecido. La vida es de retos he aprendido que el fracaso es parte del aprendizaje”.

“Chato” Padilla explicó porque no ha transportado su éxito en su paso por la primera división. “Yo no he tenido la oportunidad necesaria en Liga Nacional. Cuando estuve en Victoria hubieron infinidades de cuestiones, pero yo llamé a la prudencia. Honduras es un país de fenómenos, Antony Lozano es una figura en España, pero cuando viene al país lo tildan de tronco, así somos los hondureños nos cuesta valorar lo propio”.

Continuó: “Recuerdo que cuando llegamos a primera con Victoria no teníamos pelotas para entrenar, no habían gabachas, uniformes, ni jugadores, nada. Yo tuve que haber renunciado, mi peor error fue haber actuado con el corazón, pero es parte de la enseñanza, ahora sino me dan lo que solicito, me voy de un lugar”, soltó uno de los técnicos más finalistas de la Liga de Ascenso.

Sobre el manejo de su nuevo equipo plagado de jóvenes comentó. “Yo siempre buscó que mis equipos sepan a qué jugar y que todos tengan el mismo pensamiento. Estructurar un equipo no es fácil, la mayor dificultad que encontré en Lone fue mentalidad de los jugadores porque a veces cuesta que sean disciplinados y hacer entender que son profesionales”.

“Este es un club modesto, humilde, pero fácil te acomodas porque aquí lo tienes todo, los pagos cada quincena, entonces cuando estás tan cómodo hay que apretar un poquito la costilla para que den el 101% o una milla más y aquí están los resultados.”, acotó Padilla.

El exportero dejó claro quién es el favorito en esta serie de final. “Hoy el favoritismo lo tienen los Potros porque ellos tiene una oportunidad de oro, si llegarán a conseguir su objetivo estarían del otro lado. Nosotros vamos a intentar ponerle la mano al sartén también, ellos son buen equipo y nosotros también. Las finales hay que pelearlas”.

“Chato” prefiere jugar en el estadio Rubén Deras porque ahí sus dirigidos se sienten bien; sin embargo ellos darán la última palabra porque los que deben sacar el barco avante son los jugadores.

El arbitraje no le preocupa al entrenador de Lone porque “La dignidad no tiene precio y los partidos ahora en esta división son televisados y no creo que alguno se quiera manchar con cosas inmorales. Yo a los árbitros designados no le pido que ayuden, pero tampoco que me perjudique:, cerró la entrevista.