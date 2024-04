El nuevo video del ‘gol fantasma’ que le anularon al Barcelona ante Real Madrid en el Clásico

César Soto Grado, árbitro encargado del juego con Sánchez Martínez en el VAR, no dio la anotación en el remate del atacante azulgrana que Lunin intentó sacar con dificultad.

Ese tanto no subió al marcador por no tener “ninguna evidencia de que el balón haya entrado” y tuvo varios debates con Gundogan, ya que en LaLiga no hay tecnología para esas situaciones. Y esta acción volvió a destapar la polémica sobre el famoso ojo de halcón, que sí está aprobado en otros deportes.

“Para mí no entra del todo, es córner. Vamos a chequear César”, fue la primera conversación del colegiado del Clásico con el VAR. Incluso el Barcelona ha solicitado la repetición del encuentro, según anunció su presidente Joan Laporta.