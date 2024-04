Marcelo Canales sobre lo ocurrido en Choluteca: “Es raro ver a Olimpia con sus jugadores parados”

“La verdad es difícil de asimilar, lo que pasó aquella noche, lo otro que es raro mirar a un Olimpia con sus jugadores parados, uno asimila esas cosas, pero bueno, a la hora de la hora cada quien sabe lo que hace, cada quien debe asimilar su responsabilidad, olvidarnos de eso, no pensar en lo que pasó el miércoles o lo que pasó la semana pasada con Victoria, son cosas de ellos, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, no pensar en cosas negativas, sino positivas que a la larga nos van a traer buenas cosas”, afirmó.

“La verdad que es difícil asimilarlo, pero uno trata de no pensar en eso, en 2018 pasamos esta misma situación creo, cuando fue Real Minas-Juticalpa, que nos salvamos en el último partido contra Motagua, empatamos. Ese punto nos salvó para no ir al repechaje con ellos, pero esta vez es más difícil, por lo que hemos pasado con el equipo, por los pocos jugadores que hay, pero estamos los que estamos y vamos a tratar de sacar esto. Es una responsabilidad grande, nos toca sumar de tres”, explicó Canales .

Marcelo Canales dice estar tranquilo por lo que pueda llegar a pasar en el juego entre Lobos y Génesis, ya que está más que seguro que ellos no se van a prestar para nada extraño.

“Yo he hablado con el presidente de Génesis, creo que es un hombre cristiano, de valores, por lo que he hablado con él, no creo que se preste para esas cosas”, destacó.

Además: Comisión de Disciplina deja sin medio repechaje a futbolistas del Real España y abre investigación por racismo y el apagón en Choluteca

Y siguió: “A Tilguath lo tuve de compañero también, era alguien que nos pasaba aconsejando, que nos pusiéramos serios, que todas las cosas las hiciéramos con seriedad, que respetáramos a los rivales. Creo que por esa parte nosotros estamos tranquilos porque sabemos que ellos se juegan un puesto importante dentro de la clasificación. Todos los equipos tienen que salir a ganar”.