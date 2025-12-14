Afición de Platense reacciona al empate contra Potros en casa por Triangulares de Liga Nacional

Platense y Potros igualaron 1-1 en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés. Esto, beneficia enormemente a Marathón, que queda a dos triunfos de la Gran Final del certamen liguero. La ilusión de los aficionados escualos es la clasificación y esto opinaron.