Afición de Platense reacciona al empate contra Potros en casa por Triangulares de Liga Nacional
2025-12-14
Redacción Diez
Platense y Potros igualaron 1-1 en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés. Esto, beneficia enormemente a Marathón, que queda a dos triunfos de la Gran Final del certamen liguero. La ilusión de los aficionados escualos es la clasificación y esto opinaron.
