Aficionados de Honduras y Costa Rica enfurecen tras eliminación del campeonato Mundial 2026

2025-11-18
La afición de Honduras y Costa Rica reaccionó luego del empate sin goles. Contra todos los pronósticos, las Selecciones más fuertes de Centroamérica quedaron fuera del campeonato Mundial. Así reaccionó la afición y parte de la prensa de ambos países.