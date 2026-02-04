Estadisticas de ligas
Aficionados de Olimpia se enfadan con el equipo luego de derrota ante América por Champions
2026-02-04
Redacción Diez
Olimpia fue derrotado por América en el Estadio Chelato Uclés, lo que los deja a las puertas de la eliminación. Tras el partido, así reaccionaron los aficionados Merengues.
Análisis: ¿fue digno rival Olimpia contra el América a pesar de la derrota?
¿Ya está resuelto? DT del América responde y señala qué le impresionó de Olimpia: "Él nos complicó mucho"
Espinel da la cara tras la derrota y expone los pecados de Olimpia ante el América: "Este equipo nunca se preparó"
Olimpia quedó en la lona y América triunfó llevándose gran ventaja en la ida de la Copa de Campeones de Concacaf
¡Para ponerse de pie! El descomunal golazo de Jorge Álvarez para Olimpia ante el América en Concacaf
¡Horror defensivo de Olimpia! Así fue el golazo de Víctor Dávila a Édrick Menjívar en el Olimpia vs América
Jorge Herrera, presidente de la Liga Nacional, adelanta su marcador en el Olimpia-América
¡Descomunal! Así fue la llegada de la Barra Ultra Fiel para apoyar a Olimpia ante el América
Aficionado de Real España y Cruz Azul sorprende con su favorito en el Olimpia vs América
Pareja capitalina, con el corazón dividido en la previa del Olimpia vs América por Concacaf