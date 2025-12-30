Estadisticas de ligas
Champions League
Centroamérica
Segunda División
No Todo es Futbol
MLS
Futbol Mexicano
DIEZ GAMING
Noticias del Mundo
Champions League
Especiales
PORTADA DIGITAL
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
Legionarios
La Selección
Fotogalerias
Videos
Arsenal desengaña a la 'bestia negra' de la Premier League y le receta una paliza de fin de año
2025-12-30
Redacción Diez
MAS VIDEOS
Videos
Cristiano Ronaldo despide el 2025 con un gol de espalda y llega a los 957
Videos
Diego Vázquez toma el mando de Real Estelí y así fueron sus primera impresión: "Contento de asumir este reto"
Videos
Salomón Rondón se fue del Real Oviedo tras solo seis meses en LaLiga y vuelve a México
Videos
Endrick conoció a sus nuevos compañeros del Lyon tras dejar el Real Madrid
Videos
Los propósitos de Vinicius para 2026 en Real Madrid: "Sabemos que no ha sido un año bonito"
Videos
"Jugar en Arabia Saudita es una mi*** y dejar a mi mujer y a mi hijo aquí es una faena"
Videos
Espinel analizó a Marathón y vislumbra el futuro del fútbol hondureño: "Sin organización, Honduras estará lejos del Mundial"
Videos
Marathón oficializa renovación de Nicolás Messiniti que deja sentido mensaje por Orinson Amaya
Videos
ELIS CONFIESA QUE LLAMÓ A REINALDO RUEDA PARA QUE LE DIERA UNA OPORTUNIDAD
Videos
¿Regresaría a Olimpia? Alberth Elis no duda y deja contundente respuesta: "El futuro no lo sabe nadie