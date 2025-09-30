Estadisticas de ligas
Decepción azul: Motagua recibe duro revés en casa y Alajuelense lo elimina de la Copa Centroamericana
2025-09-30
Redacción Diez
¡Manito a Messi! Chicago Fire sorprende y golea al Inter Miami en la MLS
¡Droopy no falla y lo narra Bambino Pons! Motagua anota y tiene contra las cuerdas al Alajuelense en Copa Centroamericana 2025
El "Rey Misterio" sorprende tras aparecer apoyando al Motagua ante Alajuelense por Copa Centroamericana
¡Ambientazo de la afición del Motagua! La locura de la Barra Revolucionaria en la llegada del "Ciclón" al Nacional
"Piojo" levantó polvo con declaraciones de la convocatoria de Costa Rica contra Honduras y confirmó un regreso: "no estamos para observar"
La afición de Motagua optimista con el juego de hoy y la posibilidad de ser semifinalistas de la Copa Centroamericana
Así fue el autogol de Richard Ríos que amargó a José Mourinho: Chelsea sacó ajustado triunfo en Champions League
No solo al Real Madrid: con un doblete de Julián Álvarez, Atlético también golea en la Champions League
Deiby Flores madruga para unirse a Honduras, pide estadio lleno ante Costa Rica y defiende al Choco Lozano: "Le dan duro"
Mbappé se luce con hattrick y Real Madrid recupera la memoria gracias a la Champions League