Estadisticas de ligas
Champions League
Agenda Deportiva
Fotogalerias
Videos
Legionarios
La Selección
Segunda División
DIEZ GAMING
No Todo es Futbol
Centroamérica
MLS
Champions League
Futbol Mexicano
Noticias del Mundo
Especiales
Farándula
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
La Selección
Fotogalerias
Videos
Simulador Mundialista
Javier López, técnico de Motagua y su gesto con aficionado especial del club en el Estadio Carlos Miranda
2025-09-13
Redacción Diez
MAS VIDEOS
Videos
Motagua amarga a Lobos UPNFM en el último suspiro y salva el invicto del español Javier López
Videos
Messi hizo un penal a lo 'Panenka' y queda humillado: Inter Miami se fue goleado por Charlotte en la MLS
Videos
Motagua-Lobos: La falta polémica que la árbitra Merlin Soto había pitado penal, pero minutos después lavó su error
Videos
Juticalpa le asesta un golpe de realidad al Victoria y le remonta en un partidazo en La Ceiba
Videos
Crisis en Costa Rica: Periodista tico advierte qué pasará con Miguel Herrera y los cambios que se vienen: "El Piojo es terco y caprichoso”
Videos
La emotiva reacción de la afición de Olimpia al ganar con gol al último minuto
Videos
Los hermanos Thuram marcaron el show frente a su padre y este fue el que ganó el Juventus vs Inter
Videos
Así fue la polémica expulsión de Huijsen en el Real Sociedad-Real Madrid: "Arbitraje sin nivel"
Videos
Con gol y asistencia de Mbappé, sostiene al Real Madrid en el liderato: Barcelona tiene toda la presión en La Liga
Videos
Xabi Alonso hace la advertencia sobre el VAR que durará toda la temporada del Real Madrid