Estadisticas de ligas
Champions League
Agenda Deportiva
Fotogalerias
Videos
Legionarios
La Selección
Segunda División
DIEZ GAMING
No Todo es Futbol
Centroamérica
MLS
Champions League
Futbol Mexicano
Noticias del Mundo
Especiales
Farándula
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
La Selección
Fotogalerias
Videos
Simulador Mundialista
¡Keylor Navas amarga a Honduras! Andy Nájar lo fulminó y el portero respondió con altura
2025-11-18
Redacción Diez
MAS VIDEOS
Videos
¡Casi gol! Luis Palma estuvo cerca de vencer a Keylor Navas y estrelló el balón en el poste
Videos
El Pollo tico llega al Nacional y asegura que su selección vencerá a Honduras
Videos
Secretario de la FFH revela lo que Honduras ha cuidado para enfrentar a Costa Rica y deja claro: "Es ahora o nunca"
Videos
El ambientazo que se vive en el Estadio Nacional de Costa Rica previo al juego contra Honduras
Videos
Héctor Vargas se sincera ante la posibilidad de Honduras de clasificar al Mundial
Videos
Modelando, con cresta y al ritmo del güiro, aficionado tico narra gol de Joel Campbell
Videos
Policía del orden público de Costa Rica blindan las afueras del estadio Nacional
Videos
Gabriel Maldonado, el sampedrano que llegó con su pancarta y manda un mensaje a los catrachos
Videos
Aficionados hondureños viajan desde Estados Unidos y confían en el triunfo de la H
Videos
Los hondureños se hacen sentir en San José y los ticos se sienten decepcionado del Piojo Herrera, de Costa Rica.