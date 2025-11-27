Estadisticas de ligas
Champions League
Centroamérica
Segunda División
No Todo es Futbol
MLS
Futbol Mexicano
DIEZ GAMING
Noticias del Mundo
Champions League
Especiales
PORTADA DIGITAL
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
Legionarios
La Selección
Fotogalerias
Videos
Lavallén señala de polémico el triunfo de Olimpia ante Marathón y palpita la liguilla: "Queremos llegar lo más alto"
2025-11-27
Redacción Diez
MAS VIDEOS
Videos
¡Espantoso contrarremate! Así fue el penal errado por "Droopy" Gómez en el Lobos vs Motagua
Videos
Marathón arrolla al colista Choloma y da un golpe de autoridad por el segundo lugar del Apertura 2025
Videos
¡Revelado! La razón por la que Rubilio Castillo no fue uniformado en el Marathón vs Choloma en el Morazán
Videos
Mundial Sub-17: Portugal le gana a la cenicienta del torneo y se coronan campeones del mundo por primera vez en la historia
Videos
Brasil, con uno menos, perdió el tercer lugar del Mundial Sub-17 ante Italia y se fue con las manos vacías a casa
Videos
Samuel Caballero manda duro dardo a Reinaldo Rueda tras la eliminación de Honduras: "Dejó mucho que desear"
Videos
Real España, en un juego de bostezo, triunfa contra Génesis PN con solitario gol del brasileño Gustavo Moura
Videos
Carlos Pavón: "nunca tuvieron respeto a la afición... esta generación tuvo respaldo y aún así estuvieron light”
Videos
Victoria se olvida de su crisis, da la sorpresa al vencer a Juticalpa y abandona el sótano de la clasificación
Videos
Carlos Pavón: "nunca tuvieron respeto a la afición... esta generación tuvo respaldo y aun así estuvieron light”