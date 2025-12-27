Estadisticas de ligas
Champions League
Centroamérica
Segunda División
No Todo es Futbol
MLS
Futbol Mexicano
DIEZ GAMING
Noticias del Mundo
Champions League
Especiales
PORTADA DIGITAL
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
Legionarios
La Selección
Fotogalerias
Videos
¡Notición en Olimpia! Jerry Bengtson se recupera y es convocado para el clásico ante Real España
2025-12-27
Redacción Diez
MAS VIDEOS
Videos
Denovan Torres, portero del Juticalpa, sufre aparatoso accidente en Danlí, El Paraíso
Videos
Arsenal no falla en Premier League y sigue líder una jornada más: se bajó al Manchester City
Videos
Florian Wirtz, el fichaje más caro de la historia, anotó su primer gol con Liverpool tras seis meses de su llegada
Videos
Así fue el doblete que marcó Cristiano Ronaldo antes del cierre de 2025 con Al Nassr
Videos
El irresponsable motivo por el que 14 futbolistas fueron detenidos y esto pasa con sus cuentas bancarias
Videos
Manchester City sufrió, pero con inesperado héroe salvó tres puntos de oro en la Premier League
Videos
¿Se va o se queda en Olimpia? Pinto habla de la final ante Marathón y atiza contra el formato: "Es un tanto mediocre"
Videos
Pinto explica por qué no jugó en la selección y revela que sufre la misma lesión que Yamal: "Hay cosas que uno se guarda"
Videos
Primicia: Gonzalo Ritacco, virtual primer fichaje de Real España para el Clausura y la Champions de Concacaf 2026
Videos
Rodrigo de Oliveira brilla en Navidad, guía el triunfo del Olancho ante Platense y acaricia el pichichi de Honduras