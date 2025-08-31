Estadisticas de ligas
¡Pésimo! Luis Suárez le escupió a un asistente del Seattle Sounders tras perder la final de la Leagues Cup
2025-08-31
Redacción Diez
Videos
Motagua se lleva los tres puntos en un juegazo ante un Real España que vendió cara su derrota
Videos
Messi no apareció y se falló la más clara: Seattle Sounders golea al Inter Miami y se corona campeón de la Leagues Cup
Videos
Jorge Salomón se refiere a las amenazas que ha recibido Emilio Izaguirre y el por qué llevarán a Costa Rica a San Pedro Sula
Videos
Platense, con polémica incluida, goleó sin piedad a Choloma en el Morazán; Gio Puerto sigue encendido en el Apertura 2025
Videos
Lobos UPNFM frena el buen momento de Juticalpa y se mete a puestos de repechaje: Kilmar Peña y Morales anotaron
Videos
Luis Santamaría y su retrospectiva en torno a su bajón de nivel: "La Copa Oro ya pasó, este es un nuevo comienzo"
Videos
Lavallén revela las claves para derrotar a Olimpia; se rinde ante Sacaza y Damín: "Fue el mejor partido que hemos jugado"
Videos
Sergio Ramos se estrena como solista y le canta al Real Madrid: el dardo para Florentino Pérez
Videos
Andy Najar, motivado al unirse a la Selección de Honduras: “Nunca he dejado de creer, ni en los momentos más difíciles”
Videos
Vinícius fue protagonista: FC Alverca cae ante Benfica con Julián Martínez como titular; no la pasan bien en Portugal