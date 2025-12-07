Sorteo de triangulares en Liga Nacional: así quedaron los grupos de la liguilla en Honduras

2025-12-07
La fase de liguilla de Liga Nacional inició y así quedaron las dos triangulares en el fútbol hondureño. Claudia Torres y Wálter García nos brindan los detalles. En esta fase, Olimpia, Motagua, Marathón, Real España, Olancho FC y Platense disputarán el título.