Estadisticas de ligas
Champions League
Centroamérica
Segunda División
No Todo es Futbol
MLS
Futbol Mexicano
DIEZ GAMING
Noticias del Mundo
Champions League
Especiales
PORTADA DIGITAL
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
Legionarios
La Selección
Fotogalerias
Videos
Ter Stegen sufre su primera derrota con el Girona frente al peor equipo de la Liga Española
2026-01-31
Redacción Diez
MAS VIDEOS
Videos
Cara a cara: Teófimo López y Shakur Stevenson pasan del pesaje y la batalla quedó lista
Videos
La petición de Arbeloa al madridismo y 'responde' a Mbappé: "No es tiempo para el desencanto ni para la euforia"
Videos
Cristiano Ronaldo anota su gol 961 ante Al Khohood y empata a Quiñones en la tabla de goleo de la Liga Árabe
Videos
Santiago Ramírez: Los dos jugadores que le sorprendieron en Olimpia y el motivo de su fichaje: "Es el más grande de Honduras"
Videos
Emanuel Hernández mira a Juticalpa FC, pero advierte al América: "Dejaremos el alma en la cancha"
Videos
Técnico del Levante sobre la ausencia de Kervin Arriaga en los últimos dos partidos: "Ha hecho la mejor semana de entreno desde que estoy aquí"
Videos
La Europa League también confirma sus enfrentamientos en playoffs: dos duelos estelares
Videos
Real Madrid va por su revancha: así quedaron definidos los playoffs de la Champions League
Videos
Flick responde sobre fichajes y rompe el silencio por la salida de Dro: "Aquí tenía un gran futuro"
Videos
Con goles de Romario Da Silva y John Kleber, Motagua derrota al Platense en su debut en el Clausura