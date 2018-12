Carlos Prono: "Ahora el peor enemigo del Olimpia es el tiempo"

CARLOS PRONO

El Olimpia tiene que hacer una restructuración urgente porque el campeonato comienza el 12 de enero, ver con que jugadores se va quedar, cambiar ideología futbolística, es complicado porque no hay mucho tiempo, eso es el peor enemigo del equipo, sino esta crisis se puede seguir alargando.

Leer más: Gerorgina Hernández: "El arte de la guerra aplicada en la final del fútbol hondureño"

Yo quiero un técnico con otra escuela, que proponga un fútbol vistoso, ofensivo, es lo que quiero para el Olimpia, el único en el mercado nacional es Ramón Maradiaga pero él no puede dirigir.

Olimpia necesita un técnico valiente que de buen fútbol, acá están matando la historia del club, en mis tiempos un equipo nos hacía un gol, era lo peor porque los "matábamos" les hacíamos cuatro.

Se habla mucho de la actitud que tuvo el Olimpia, pero en una final quien no va querer tenerla, para jugar un clásico contra Motagua eso es lo que se ocupa, y no es negociable, por si ya tiene que estar instalado en el jugador, el problema es de idea.

Este tema del equipo es algo muy profundo, no estoy dentro por eso no puedo decir que pasa, Bryan Moya no jugó con Restrepo, ni con Nahún, tampoco con Keosseián, algo de pasar.

Orlando Ponce: "Solo una catástrofe evitará que Motagua grite la 16 el domingo

Como puede ser que todos los tiros libres los enviaban atrás del marco, estamos hablando de Olimpia, no es posible, son jugadores del club más grande de Honduras, no de un equipo chico, tenes que tener calidad.

Keosseián es culpable pero no todo hay que achacárselo a él porque no armó el equipo, no se si en este nuevo torneo va pedir jugadores y se los van a dar, la situación no es fácil.

En la mitad de la cancha cuando yo jugaba teníamos al "Flaco" Pineda, Alex Pineda y

Christian Santamaría, los delanteros eran David Suazo, Wilmer Velásquez y Denilson Costa eran jugadores de otra calidad.