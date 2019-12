Vince Lombardi y Chelato Uclés, "En vida hermano, en vida"

Elmer López

Vincent Thomas Lombardi Izzo (1913-1970), estadounidense de ascendencia italiana, fue un famoso entrenador de fútbol americano.

Fue coordinador ofensivo de los Gigantes de Nueva York (1954-58), entrenador en jefe (Head Coach) de los Empacadores de Green Bay (Green Bay Packers) 1958-67 y gerente general en 1968; y entrenador en jefe de los Pieles Rojas de Washington (Washington Redskins) en 1969.

Con los Empacadores ganó los 2 primeros campeonatos (Super Bowls) de la historia en 1967 y 1968. Su record como estratega fue de 105 ganados, 35 perdidos y 6 empatados (96-34-6 en temporada regular y 9-1 en playoffs).

Se le conoció como un gran motivador. A Lombardi debemos frases como: "Ganar no lo es todo, es lo único", "Mídete con los grandes y serás un grande", "Si tú crees que estás derrotado, lo estás. Si crees que no te atreves, no lo harás", "El único lugar donde el éxito está antes que el trabajo es en el diccionario", “Nunca he perdido un juego, sólo no tuve la cantidad de tiempo necesario para logra la victoria".

En junio de 1970, con tan solo 57 años de edad y en su segunda temporada con los Pieles Rojas, se le diagnosticó un cáncer de colon avanzado. Murió el 3 de septiembre de ese mismo año, una semana después de que la NFL designara al trofeo del Super Bowl con su nombre.

Muriendo la figura nació la leyenda, al grado de que se han hecho múltiples reportajes y películas de su vida.

Tal vez la más famosa, "Un Domingo Cualquiera", protagonizada por Al Pacino, Jaime Foxx, Cameron Díaz y dirigida por Oliver Stone, ya ha sido vista varias veces por muchos de nosotros.

Precisamente este domingo 5 de febrero en la ciudad de Houston, en el evento televisivo más visto a nivel mundial, el trofeo Vince Lombardi se entregará por 51 ocasión al ganador del partido por el campeonato de la NFL, el Super Bowl.

José de la Paz Herrera Uclés, mejor conocido como Chelato Uclés, nació el 21 de noviembre de 1940 en Soledad, El Paraíso. Estudió en el Instituto Central Vicente Cáceres y en la Academia Militar donde se graduó de bachiller.

Posteriormente realizó estudios como entrenador de futbol en Buenos Aires, Argentina, obteniendo su título en 1969.

Ese mismo año regresa al país e inicia una prolífica y exitosa carrera como entrenador que por casi 45 años lo llevó a entrenar a los siguientes equipos: Motagua, Olimpia (en 4 ocasiones), Real España (en 2 ocasiones), Marathón (en 4 ocasiones), Broncos, Universidad, Santos Laguna (México), Independiente, Club Sport Cartaginés (Costa Rica), Platense y Jaguares de UPNFM. Logró 5 campeonatos de la Liga Nacional: 1 con Real España, 3 con Olimpia y 1 con Marathón.

Pero definitivamente, su mayor logro ha sido el de clasificar a la Selección Nacional por primera vez, de manera invicta y como campeona de la Concacaf al Mundial de Fútbol de España en 1982.

Además de haber conseguido la mejor participación de la historia de Honduras en los mundiales, al lograr dos empates (incluido uno contra el país anfitrión en el partido inaugural del grupo), y una dolorosa pero heroica derrota por la mínima diferencia y por la vía del penal.

Sin embargo Chelato logró darle al fútbol hondureño su propia identidad y colocarlo entre los mejores del área. A tal grado que el fútbol de Honduras puede claramente diferenciarse entre antes y después de Chelato Uclés.

El maestro Uclés sigue siendo un filósofo del fútbol, brindando sus oportunos consejos y comentarios, pues es un devoto del estudio diario y de la actualización.

Sin embargo, el tiempo ha pasado y no ha perdonado la ya frágil salud de nuestro querido entrenador. El Congreso Nacional ya le ha brindado su apoyo. Pero aún falta el reconocimiento del medio en el cual se desenvolvió toda su vida, el medio del fútbol.

Qué mejor reconocimiento que emular a la NFL con el trofeo Vince Lombardi y llamar así, con su nombre, el de Chelato Uclés, al trofeo que al final de cada temporada entregará al equipo campeón la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras.

Termino haciendo mío dos de los versos del poema de la mexicana Ana María Rabatté: "En vida Hermano, en Vida".

"Si quieres hacer feliz

a alguien que quieras mucho…

díselo hoy, sé muy bueno

en vida, hermano, en vida…

Tú serás muy venturoso

Si aprendes a hacer felices,

A todos los que conozcas

en vida, hermano, en vida…"

En vida fútbol hondureño, en vida...